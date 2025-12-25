Rolnicze rodziny zagrożone biedą

Jak podał Główny Urząd Statystyczny, aż dwie trzecie wiejskich gospodarstw domowych tkwi w niedostatku ekonomicznym. Przerażające jest to, że prawie dziewięciu procentom z nich grozi skrajne ubóstwo. W przypadku miast takie niebezpieczeństwo jest ponad trzykrotnie niższe.

Według wyliczeń Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych, na które powołuje się GUS, w 2024 roku, tzw. minimum egzystencji wynosiło 950 złotych na osobę. Konsumpcja poniżej tego limitu utrudnia przeżycie i stanowi zagrożenie dla psychofizycznego rozwoju człowieka. Do czynników potęgujących niebezpieczeństwo stania się zagrożonym niedostatkiem możemy zaliczyć: młody wiek, kiepskie wykształcenie, niepełnosprawność czy wielodzietność – rozumianą jako posiadanie na utrzymaniu trójki lub większej liczby dzieci. Najmniej narażone na skrajne ubóstwo są gospodarstwa, które tworzą pracujący na własny rachunek, emeryci i pracownicy najemni.

Źródło: GUS, Wiadomości Rolne wPolsce

Oprac. GS