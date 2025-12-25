Pracodawcy muszą odkryć karty podczas rekrutacji

Pracodawcy mają od środy obowiązek ujawniać kandydatom informacje o proponowanym wynagrodzeniu. Prof. dr hab. Arkadiusz Sobczyk, ekspert prawa pracy, ocenił w rozmowie z PAP, że nowe przepisy ułatwią kandydatom negocjowanie warunków zatrudnienia.

Wprowadzone zmiany w Kodeksie pracy, które weszły w życie 24 grudnia, nakładają na pracodawców obowiązek jawności proponowanego wynagrodzenia już na etapie rekrutacji. „– Ustawa pozostawia wybór co do momentu rekrutacji, w którym pracodawca powinien przedstawić kandydatowi kryteria” – wyjaśnił prof. Arkadiusz Sobczyk.

Przynajmniej jeden dzień przed rozmową

Informacje dotyczące wynagrodzenia mają być dostępne na jednym z kilku etapów: przy ogłoszeniu, podczas rozmowy kwalifikacyjnej lub przed podpisaniem umowy. Pracodawcy mają teraz obowiązek prezentacji tych informacji w sposób, który umożliwi kandydatowi przeprowadzenie świadomych i przejrzystych negocjacji. „Oznacza to, że informacje o proponowanym wynagrodzeniu powinny być przekazane co najmniej z jednodniowym wyprzedzeniem przed rozpoczęciem rozmów o treści umowy o pracę” – zaznaczył ekspert.

O poprzednich zarobkach cicho sza

Nowe przepisy wymagają, aby pracodawcy nie żądali od kandydatów informacji o poprzednich zarobkach. Nowe regulacje stanowią nie zobowiązują natomiast do ujawniania konkretnych indywidualnych zarobków pracowników. Jednocześnie tylnymi drzwiami wprowadzono także nowy obowiązek dla pracodawców – mają również zadbać o neutralność płciową w procesie rekrutacyjnym. Nowelizacja częściowo wdraża unijne regulacje dotyczące równości wynagrodzeń.

Źródło: PAP, money.pl

