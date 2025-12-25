Samoloty napędzane… pomidorami
Naukowcy z austriackiej politechniki w Grazu opracowali technologię umożliwiającą wykorzystywanie pozostałości po pomidorach w produkcji paliwa lotniczego, paszy dla zwierząt i oleju spożywczego.
Pomidory to drugie najczęściej zjadane warzywo na świecie – po ziemniakach – zaś Unia Europejska jest trzecim globalnym producentem tych warzyw, ze zbiorami sięgającymi siedemnastu milionów ton rocznie.
Paliwo z resztkowej biomasy
Uprawy pomidorów generują jednak duże ilości resztkowej biomasy – w postaci kwiatów, liści, łodyg, skórek, nasion oraz pomidorów o niewystarczającej jakości. Do tej pory tego typu pozostałości poprodukcyjne były z reguły spalane jako odpady rolnicze. Teraz – dzięki unikalnej technologii – będą mogły być powtórnie wykorzystane.
Oficjalny start projektu za tydzień
Żeby jednak przekształcić odpady z pomidorów w wysokiej jakości paliwo, biomasa musi zostać najpierw odpowiednio przetworzona. Poddaje się ją działaniu wysokiej temperatury i ciśnienia. Powstaje w ten sposób biomasa optymalnie przygotowana do dalszej fermentacji, w której mikroorganizmy wytwarzają lipidy, przetwarzane później na paliwo lotnicze.
