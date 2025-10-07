Jak najtaniej dziś można ogrzać dom? Konkretne stawki

Obecnie najtaniej ogrzać dom można za pomocą gruntowej pompy ciepła z ogrzewaniem podłogowym; to koszt prawie dwukrotnie niższy niż ogrzewanie gazowe - wyliczył Polski Alarm Smogowy. Według PAS najdroższe jest ogrzewanie olejowe, nieco tańszą opcją są kotły gazowe.

Polski Alarm Smogowy sprawdził roczne koszty ogrzewania domów w Polsce, posługując się najnowszymi cenami paliw i nośników energii z września 2025 roku. Koszty ogrzewania domu i ciepłej wody użytkowej policzono dla budynku o powierzchni 150 mkw, w średnim stanie ocieplenia (zużycie ciepła na średnim poziomie 120 kWh/rok/mkw), zamieszkanego przez czteroosobową rodzinę.

Najdrożej ogrzewać olejem lub piecem na gaz

Zgodnie z przeprowadzoną analizą najdroższe jest ogrzewanie olejowe (10 tys. 448 zł rocznie), tańszą opcją są kotły gazowe (8 tys. 810 zł), a trzecim najdroższym sposobem ogrzania domu i ciepłej wody jest tzw. „kopciuch” na drewno (8 tys. 631 zł).

Tańszym rozwiązaniem są kotły ekoprojektowe: 6 tys. 605 zł rocznie przy kotle na kawałki drewna i 5 tys. 580 zł rocznie przy kotle węglowym. Drogie okazuje się jednak ogrzewanie za pomocą kotła na pellet – korzystanie z tego źródła ciepła kosztuje 8 tys. 22 zł rocznie.

Najtańsze rozwiązanie to pompa ciepła

Najtaniej ogrzać się można pompą ciepła z ogrzewaniem podłogowym (5 tys. 269 lub 4 tys. 532 zł rocznie w zależności od rodzaju pompy).

Jak zmieniły się koszty i ceny paliw?

Analiza wykazała, że w ostatnim roku koszty ogrzewania domów uległy zmianom. Porównując rok do roku (październik 2024 – wrzesień 2025) ogrzewanie gazem staniało o 7 proc., a węglem o 10 proc. Spośród popularnych nośników ciepła podrożał pellet – ogrzewanie domu za jego pomocą jest obecnie o prawie 8 proc. droższe niż rok temu. Także eksploatacja kotła na kawałki drewna jest mniej opłacalna - w tym przypadku zapłacić trzeba o 7 proc. więcej. Koszt użytkowania pomp ciepła pozostał na niezmienionym poziomie.

„Ciekawie przedstawia się porównanie kosztów ogrzewania w domu bez ocieplenia (tzw. wampira energetycznego - zużycie ciepła na poziomie 200 kWh/rok/mkw) z domem o dosyć często spotykanym, średnim ociepleniu (10 cm ściany, 15 cm poddasze - zużycie ciepła na poziomie 120 kWh/rok/mkw). Im droższy typ ogrzewania, tym więcej oszczędności możemy się spodziewać. W przypadku ogrzewania gazowego jest to spadek kosztów aż o 4 tys. 608 zł, jeśli natomiast używamy kotła pelletowego zaoszczędzimy 4 tys. 691 zł rocznie” - przekazał PAS.

Monitoring cen paliw stałych wykonany został w dniach 22-25 września 2025 r. Kontroli poddano po dwa składy opału z każdego województwa – w całej Polsce 32. Wybrano składy zlokalizowane w różnych miejscowościach. Kalkulator kosztów ogrzewania PAS powstał w oparciu o narzędzie przygotowane przez Porozumienie Branżowe Na Rzecz Efektywności Energetycznej (POBE).

PAP

