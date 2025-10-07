Niemcy suflują Tuskowi skok na złoto Glapińskiego

Co jeszcze rząd Koalicji 13 Grudnia może zniszczyć w Polsce? Gdyby Donaldowi Tuskowi zabrakło pomysłów z podpowiedzią pojawia się niemiecki publicysta Klaus Bachmann, który na łamach „Berliner Zeitung” przedstawia plan dotyczący prezesa Adama Glapińskiego i Narodowy Bank Polski – alarmuje portal wPolityce.pl

„Deutsche Welle”, analizując tekst Bachmanna, zwraca uwagę na fragment dotyczący prezesa NBP Adama Glapińskiego.

Zdaniem Bachmanna ściganie polityków podejrzewanych o korupcję, przekroczenie kompetencji i niegospodarność ogranicza się do płotek w rodzaju Macieja Świrskiego, w latach 2022-2025 przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Natomiast grube ryby w rodzaju prezesa NBP Adama Glapińskiego pozostają bezkarne – czytamy na dw.com.

Atak na polskie rezerwy?

Publicysta atakuje prezesa Adama Glapińskiego i podpowiada premierowi Donaldowi Tuskowi** rozwiązanie problemu stworzonej przez jego rząd dziury budżetowej – relacjonuje wPolityce.pl

Rezerwy banku narodowego. Tam leży 260 miliardów dolarów – pisze wprost niemiecki publicysta.

Jak dobrać się do rezerw NBP? Bachmann i na to ma pomysł. Przypomina o skandalicznych działaniach Donalda Tuska sprzed lat.

Donald Tusk już raz przeprowadził podobny manewr. Po 2007 roku, w kryzysie bankowym, znacjonalizował po prostu prywatne fundusze emerytalne i mógł w ten sposób „zmanipulować” poziom długu publicznego w dół, by wesprzeć banki w tarapatach – przekonuje Bachmann.

»» Więcej o ataku w niemieckiej prasie na NBP czytaj na portalu wPolityce.pl w publikacji Prezes Adam Glapiński na niemieckim celowniku! Tak Tusk ma się dobrać do rezerw NBP? Skandaliczna propozycja Bachmanna!

