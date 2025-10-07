GUS koryguje w górę wynik PKB w 2024 r.

Główny Urząd Statystyczny skorygował dane o PKB Polski w 2024 r., według najnowszego szacunku polska gospodarka urosła w ubiegłym roku o 3,0 proc. - wynika z komunikatu urzędu. W kwietniu GUS szacował, że PKB wzrósł w 2024 r. o 2,9 proc.

„Według skorygowanego szacunku, produkt krajowy brutto (PKB) w 2024 r. wzrósł realnie o 3,0 proc. w porównaniu z 2023 r. Wynik uległ zmianie w stosunku do opublikowanego w dniu 17.04.2025 r. o 0,1 pkt. proc.” - podał GUS.

