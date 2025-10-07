Złoto Glapińskiego zyskało 6,6 mld dol. - w miesiąc!

Oficjalne aktywa rezerwowe Polski na koniec września 2025 r. wyniosły ponad 262,5 mld dolarów, a w przeliczeniu na euro to 223,3 mld – podał we wtorek Narodowy Bank Polski.

Z danych NBP wynika, że stan rezerw wyrażony w dolarach zwiększył się o 1,5 mld i osiągnął poziom 262,5 mld. Z kolei w przeliczeniu na euro było to 223,3 mld, co oznacza, że były niższe o 0,2 mld euro niż na koniec sierpnia 2025 r.

W co inwestuje bank centralny?

„Narodowy Bank Polski przy inwestowaniu rezerw dewizowych kieruje się przede wszystkim kryterium bezpieczeństwa i płynności. Dopiero po spełnieniu tych warunków dąży do osiągnięcia jak najwyższej stopy zwrotu w długim okresie. NBP inwestuje rezerwy walutowe w typowe instrumenty stosowane przez banki centralne. Dominującą część rezerw inwestuje w dłużne rządowe papiery wartościowe charakteryzujące się najwyższym stopniem bezpieczeństwa i płynności” – podał NBP w komunikacie.

Bank centralny wyjaśnił, że inwestuje również w dłużne pozarządowe papiery wartościowe, a także w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, dzięki czemu uzyskuje ekspozycję na globalny rynek akcji. Niewielka część rezerw utrzymywana jest w postaci krótkoterminowych lokat w bankach o wysokiej wiarygodności kredytowej.

Wartość złota w posiadaniu NBP na koniec września to prawie 63,07 mld dolarów, o ponad 6,6 mld dolarów więcej niż na koniec sierpnia. Wartość złota w przeliczeniu na euro we wrześniu wzrosła o prawie 5,3 mld i wyniosła prawie 53,65 mld euro.

