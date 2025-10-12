Zarząd JSW rozpoczął przygotowania. Uderzy w pracowników

To kolejna spółka Skarbu Państwa, która pod rządami Donalda Tuska chyli się ku upadkowi. Mowa o JSW. Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej podjął uchwałę w sprawie rozpoczęcia przygotowań do procesu „restrukturyzacji biznesowej”. Najbardziej mają ucierpieć zwykli pracownicy, ponieważ spółka planuje naprawienie złej sytuacji - za którą odpowiada zarząd - poprzez cięcia kosztów wynagrodzeń.

Zgodnie z komunikatem JSW w pierwszym etapie zaprojektowany powinien zostać proces, który obejmie stabilizację krótko- i średnioterminowej sytuacji płynnościowej. Ma on objąć wypracowanie, w terminie do 31 stycznia 2026 r., porozumienia ze stroną społeczną w sprawie dostosowania kosztów wynagrodzeń do obecnej sytuacji spółki, wypracowanie nowych warunków finansowania z instytucjami oraz opracowanie możliwych form wsparcia ze strony Skarbu Państwa.

Mam nadzieję, że prezesi od siebie zaczną zmniejszanie wynagrodzeń, choć ja osobiście nic bym im nie dał - mówi dla portalu Interia Krzysztof Łabądź.

Nieudolny zarząd?

Jak dodaje przewodniczący Krajowej Komisji Rewizyjnej Wolnego Związku Zawodowego - „Trudno ciąć koszty w miejscach, gdzie pracownicy zarabiają najniższą krajową; trudno ciąć na pracownikach fizycznych, którzy muszą fedrować ten węgiel”.

Wielki upadek za rządów Tuska?

W pierwszej połowie 2025 r. JSW zanotowała 2,075 mld zł straty netto i spadek przychodów ze sprzedaży o 1,461 mld zł wobec tego samego okresu 2024 r. (do 4,715 mld zł).

Jak powiedział w zeszłym tygodniu w Sejmie wiceszef Ministerstwa Aktywów Państwowych Robert Kropiwnicki, konieczna jest restrukturyzacja JSW i ograniczenie płac na tyle, aby móc uratować spółkę.

Na początku października rada nadzorcza JSW odwołała ze stanowiska prezesa zarządu spółki Ryszarda Jantę i powierzyła pełnienie tych obowiązków Bogusławowi Oleksemu do czasu powołania nowej osoby na to stanowisko. Ten od początku miesiąca jest również wiceprezesem ds. ekonomicznych.

JSW - największy w Europie producent węgla

JSW jest największym w Europie producentem węgla koksowego, wykorzystywanego do produkcji stali. Od końca 2024 r. spółka wdraża Plan Strategicznej Transformacji na rzecz m.in. zwiększania wydobycia i podnoszenia efektywności. Władze spółki podały, że aktualny pozostaje plan wydobycia w tym roku ponad 13 mln ton węgla, wobec 12,5 mln w ubiegłym roku.

pap, jb