Nadchodzą zwolnienia. Gigant zwolni 30 tys. pracowników
Amerykański gigant sprzedaży internetowej Amazon planuje rozpocząć proces zwolnień nawet 30 tys. pracowników - poinformował dziennik „Wall Street Journal”, powołując się na źródła zaznajomione ze sprawą.
Zwolnienia, które mają rozpocząć się w tym tygodniu, dotkną ok. 10 proc. pracowników biurowych przedsiębiorstwa. Gazeta podkreśliła w poniedziałkowej publikacji, że jest to kolejny krok oszczędnościowy podejmowany przez tego giganta internetowego. Cięcia mają dotyczyć m.in. pracowników działu kadr i reklamy. Ostateczna liczba zwolnionych osób jeszcze nie została ustalona - przekazało jedno ze źródeł.
Według rozmówców gazety koncern chce w ten sposób skorygować okres intensywnego zatrudniania personelu podczas pandemii, gdy wzrósł popyt na zakupy przez Internet.
Największa fala wypowiedzeń umów
„Wall Street Journal” podkreśla, że będzie to największa fala zwolnień w Amazonie od 2022 r., gdy pracę straciło 27 tys. osób. Stacja CNBC nie wykluczyła, że będą to najbardziej masowe zwolnienia w historii tego przedsiębiorstwa.
Portal Axios ocenił, że przez lata rynek pracy w USA był „zamrożony”: nie było zwolnień, ale nie było też nowych umów o pracę. To może zacząć się zmieniać - zapowiedział serwis.
Zwolnienia nie tylko w Amazonie
Axios poinformował, że również sieć handlowa Target ogłosiła, że w tym tygodniu zwolni tysiąc pracowników korporacyjnych. O planowanych zwolnieniach poinformował też koncern Paramount Skydance.
