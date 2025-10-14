Wrze w Jastrzębskiej Spółce Węglowej!

JSW stoi przed jednym z najtrudniejszych etapów w swojej historii. Cięcia płac, ograniczenie dodatków i redukcja inwestycji wydają się niezbędne,. Jednocześnie jest to test dla relacji między rządem, zarządem i związkami zawodowymi – od jakości ich współpracy zależy, czy restrukturyzacja zakończy się sukcesem, czy pogłębi kryzys w jednym z filarów polskiego górnictwa. Póki co postawa rządzących nie budzi nadziei. Górnicy zapowiadają masowe protesty.

Wiceszef Ministerstwa Aktywów Państwowych Robert Kropiwnicki ocenił, że cięcia wynagrodzeń w Jastrzębskiej Spółce Węglowej o co najmniej 15 proc. są nieuniknione, by spółka zachowała płynność. Jak przypomniał, JSW już w przeszłości sięgała po takie rozwiązania, aby przetrwać trudny okres. Spółka – największy producent węgla koksowego w Europie – przygotowuje się do restrukturyzacji, której kluczowym elementem będzie właśnie obniżenie kosztów pracy.

Trzynastki i „barbórki” zagrożone

Kropiwnicki podkreślił w rozmowie z RMF FM, że JSW „działa na rynku cyklicznym”, a w przeszłości załoga już godziła się na obniżki płac, by ocalić miejsca pracy. Wiceminister zaznaczył, że kwestia premii, trzynastek czy „barbórek” będzie elementem szerszych rozmów zarządu ze związkami zawodowymi. „Nie chodzi o pojedynczy element, ale o całościowy plan obejmujący płace, zatrudnienie i inwestycje” – tłumaczył. Jednocześnie zapewnił, że bieżące wypłaty pensji nie są zagrożone – ograniczenia dotyczyć mogą jedynie dodatków i świadczeń pozapłacowych.

Sporna składka solidarnościowa

Resort aktywów państwowych wspiera zarząd JSW w staraniach o odzyskanie 1,6 mld zł wpłaconych w ramach tzw. składki solidarnościowej w latach 2023-2024. Zdaniem Kropiwnickiego, środki te nie powinny były być w ogóle przekazane. „To była nieprzemyślana decyzja, podjęta mimo wiedzy o cyklicznym charakterze popytu na węgiel” – ocenił. Ministerstwo Klimatu i Środowiska odrzuciło wniosek JSW o zwrot składki, argumentując swą decyzję brakiem kompetencji do oceny konstytucyjności ustawy. Spółka w lipcu złożyła wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, licząc na odzyskanie części środków.

Rząd: środki zabezpieczone, ale potrzeba zmian

Minister energii, Miłosz Motyka, przypomniał, że w projekcie przyszłego na wsparcie sektora górniczego przewidziano 5,5 mld zł. „Na ten moment jest to kwota wystarczająca, choć będziemy reagować na bieżąco” – podkreślił w Polsat News. Jak pisze money.pl, zarząd JSW zapowiedział, iż do 31 stycznia 2026 roku powinno zostać wypracowane porozumienie ze stroną społeczną dotyczące dostosowania kosztów wynagrodzeń do sytuacji finansowej firmy. W planach jest również renegocjacja umów finansowania z instytucjami kredytującymi oraz określenie możliwych form wsparcia ze strony Skarbu Państwa.

Plan strategicznej transformacji

Jastrzębska Spółka Węglowa, kluczowy dostawca surowca dla przemysłu stalowego, realizuje obecnie Plan strategicznej transformacji, zakładający wzrost wydobycia do ponad 13 mln ton rocznie i poprawę efektywności operacyjnej. Rok wcześniej spółka wydobyła 12,5 mln ton węgla. Jednak rosnące koszty, spadek cen węgla koksowego i globalna presja na dekarbonizację wymuszają głębokie zmiany.

