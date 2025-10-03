Prezes JSW odwołany. Kto rządzi węglową spółką?

Rada nadzorcza Jastrzębskiej Spółki Węglowej odwołała w piątek ze składu zarządu JSW Ryszarda Jantę i powierzyła Bogusławowi Oleksemu pełnienie tych obowiązków do dnia powołania prezesa. Oleksy od 1 października br. jest też wiceprezesem JSW ds. ekonomicznych.

O odwołaniu Janty i powierzeniu obowiązków prezesa JSW poinformowała w piątkowym raporcie bieżącym. Powód odwołania dotychczasowego prezesa nie został wskazany.

»» O kondycji finansowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej czytaj tutaj:

Potop w JSW. Biegły nie podpisał się pod sprawozdaniem

JSW tonie za rządów Tuska. Gigantyczna strata

Wydobycie węgla znów szoruje po dnie

Potężne straty finansowe JSW

W poniedziałek JSW podała, że w pierwszym półroczu br. zanotowała 2,075 mld zł straty netto i spadek przychodów ze sprzedaży o 1,461 mld zł wobec tego samego okresu rok wcześniej (do 4,715 mld zł). Największy negatywny wpływ miały spadki cen węgla koksowego i energetycznego.

JSW niebawem skończą się środki zaoszczędzone w funduszu stabilizacyjnym (FIZ), po które spółka sięga od ubiegłego roku, a w którym pozostało obecnie 260 mln zł. Na koniec marca 2024 r. wartość aktywów netto FIZ JSW wynosiła 5,719 mld zł.

Jastrzębska Spółka Węglowa od końca ub. roku wdraża Plan Strategicznej Transformacji na rzecz m.in. zwiększania wydobycia i podnoszenia efektywności. Na wtorkowej konferencji wynikowej za I półrocze br. przedstawiciele spółki podali, że aktualny pozostaje plan wydobycia w tym roku ponad 13 mln ton węgla, wobec 12,5 mln w ub. roku.

Kim jest nowy zarządzający JSW?

Oleksy pełnił obowiązki wiceprezesa JSW ds. ekonomicznych od 1 września, będąc czasowo delegowanym na to stanowisko ze składu rady nadzorczej, gdy zastąpił dotychczasowego wiceprezesa ds. ekonomicznych Remigiusza Krzyżanowskiego. Od 1 października rada nadzorcza JSW powierzyła to stanowisko Oleksemu.

Bogusław Oleksy jest menedżerem z doświadczeniem w dużych spółkach kapitałowych na stanowiskach członka zarządu i dyrektora oraz w nadzorze. W przeszłości był m.in wiceprezesem ds. ekonomiczno-finansowych Tauronu oraz wiceprezesem ds. finansowych Węglokoksu. Był członkiem 20 rad nadzorczych.

Obecnie, prócz Oleksego, zarząd JSW tworzą: wiceprezes ds. technicznych i operacyjnych oraz p.o. wiceprezesa ds. rozwoju Adam Rozmus, wiceprezes ds. handlu Jolanta Gruszka oraz wiceprezes ds. pracy i polityki społecznej Artur Wojtków.

PAP, sek

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Upadlające: cena w handlu wyższa 40 razy od ceny skupu!

Rosjanie znaleźli sposób na amerykańskie Patrioty

Pętla na szyję Polaków. „Dług wzrośnie do 75,3 proc. PKB”

»»Co nowego w gospodarce? – oglądaj Wiadomości Gospodarcze codziennie o 9:30 w telewizji wPolsce24