Chiny z Koreą grożą, że zadbają o sprawiedliwość na świecie

Komunistyczny chiński przywódca Xi zadeklarował chęć wzmocnienia strategicznej współpracy z Koreą Północną, aby „wspólnie stać na straży pokoju” i dbać o sprawiedliwość na świecie – przekazała w niedzielę północnokoreańska agencja KCNA, publikując treść listu Xi do Kim Dzong Una.

List był odpowiedzią na gratulacje, które północnokoreański przywódca wysłał z okazji chińskiego święta narodowego obchodzonego 1 października.

Oba kraje, w których za protest przeciwko władzy będziesz skazany na śmierć

W Chinach i Korei Północnej protesty przeciwko władzy są traktowane jako poważne zagrożenie dla stabilności państwa, co może prowadzić do kary śmierci. W Chinach egzekucje są wykonywane głównie za tzw. zdradę, działalność separatystyczną czy organizowanie protestów przeciwko rządowi.

W Korei Północnej reżim Kim Dzong Una na porządku dziennym stosuje brutalne represje wobec każdego rodzaju oporu, a kara śmierci może być nałożona na osoby krytykujące władze.

W Chinach, według szacunków organizacji międzynarodowych, co roku wykonywanych jest setki egzekucji.

„ Kraje pomagają sobie nawzajem”

Xi podkreślił, że oba kraje to „towarzysze dzielący los i pomagający sobie nawzajem, których tradycyjna przyjaźń z czasem staje się tylko mocniejsza”.

Chiński przywódca zapowiedział gotowość do „wzmacniania strategicznej koordynacji w sprawach międzynarodowych i regionalnych” w celu „wspólnego stania na straży pokoju w regionie oraz międzynarodowej równości i sprawiedliwości”.

Chiną chcą siłą przejąć Tajwan

KCNA poinformowała również o spotkaniu premiera Korei Płn. Pak Thae Songa z premierem Chin Li Qiangiem, który przebywał w Pjongjangu z wizytą. Pak zapewnił o „zdecydowanym poparciu” dla polityki Pekinu w kwestiach kluczowych interesów, „w tym w sprawie Tajwanu”. Podkreślił wolę „wspólnego sprzeciwu wobec hegemonizmu oraz obrony sprawiedliwego porządku międzynarodowego”.

Korea Północna, Chiny i Rosja

W ostatnim czasie doszło do ocieplenia stosunków między Pekinem a Pjongjangiem. Kim był obok rosyjskiego przywódcy Władimira Putina najważniejszym gościem podczas defilady wielkiej wojskowej w Pekinie z okazji 80. rocznicy zakończenia II wojny światowej na Dalekim Wschodzie. Podczas spotkania przy tej okazji Xi i Kim zobowiązali się do zacieśnienia współpracy i wymiany dwustronnej. W ubiegłym tygodniu pod adresem Kima list gratulacyjny z okazji 80. rocznicy powstania Partii Pracy Korei.

pap, jb