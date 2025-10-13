Informacje
Pociągi zderzyły się na Słowacji, dziesiątki rannych

  • Opublikowano: 13 października 2025, 14:00

Około 100 osób zostało rannych w katastrofie kolejowej, do jakiej doszło na wschodzie Słowacji. Dwie osoby są w stanie krytycznym, a trzy zostały zakleszczone w wagonach. Według policji nie ma ofiar śmiertelnych.

Szef MSW Słowacji Matusz Szutaj Esztok ujawnił, że katastrofa została najprawdopodobniej spowodowana przez czynnik ludzki: jeden z maszynistów prawdopodobnie nie ustąpił pierwszeństwa drugiemu.

Do katastrofy doszło przed godz. 10 przed tunelem w gminie Joblonov nad Turniou w powiecie Rożnawa, w którym krzyżują się dwa tory.

Według informacji mediów na tym odcinku tras nie ma nowoczesnego systemu bezpieczeństwa ETS. Jak podała prasa, maszyniści zdążyli wyskoczyć z maszyn.

bz, pap

