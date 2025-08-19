Tąpnięcie na rynku ropy!

Ceny ropy na giełdzie paliw w Nowym Jorku notują wyraźne spadki. Inwestorzy rozważają opcję możliwego zawieszenia broni w Ukrainie, a prezydent USA Donald Trump zwiększa działania dyplomatyczne, aby zakończyć wojnę Rosja-Ukraina - informują maklerzy.

Baryłka ropy West Texas Intermediate w dostawach na IX kosztuje na NYMEX w Nowym Jorku 63,00 USD, niżej o 0,66 proc.

Brent na ICE na X jest wyceniana po 66,19 USD za baryłkę, po zniżce o 0,62 proc.

Rozmowy USA - Ukraina - Rosja

Prezydent USA Donald Trump ogłosił w poniedziałek, po rozmowach z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim i przywódcami europejskimi, że aranżuje spotkanie Zełenskiego z Putinem w sprawie zakończenia wojny. Wyraził gotowość do udzielenia pomocy Europejczykom w zagwarantowaniu pokoju.

Donald Trump oświadczył, że po rozmowach z Europejczykami w Białym Domu zadzwonił do przywódcy Rosji Władimira Putina i rozpoczął aranżowanie spotkania Zełenski-Putin, po którym ma nastąpić kolejne, trójstronne, z jego udziałem.

Prezydent USA ocenił spotkanie z przywódcami europejskimi jako dobry pierwszy krok do zakończenia wojny i dodał, że omawiano kwestię gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy, które mają być udzielone przez kraje europejskie „w koordynacji ze Stanami Zjednoczonymi”. Wcześniej mówił o ochronie podobnej do tej wynikającej z artykułu 5. NATO.

Zawieszenie broni na Ukrainie - o skutkach dla rynku ropy

Analitycy wskazują, że gdyby doszło do zawieszenia broni w wojnie Rosja-Ukraina może to skutkować zwiększeniem dostaw rosyjskiej ropy na globalne rynki paliw.

Ropa naftowa może jednak na razie pozostawać w „fazie oczekiwania” - uważa Vandana Hari, ekonomistka firmy konsultingowej Vanda Insights. Wprawdzie droga do rozwiązania konfliktu Rosja-Ukraina jest otwarta, ale może być długa- dodaje.

Tymczasem pomimo działań dyplomatycznych ws. zakończenia wojny Rosji w Ukrainie ataki z obu stron nadal trwają.

Ukraina zaatakowała rurociąg przebiegający przez Rosję, którym transportowana jest na Węgry ropa naftowa.

Odcięto w ten sposób dostawy energii do naszego kraju- poinformował w poniedziałek na platformie X szef węgierskiej dyplomacji Peter Szijjarto. Atak ten Szijjarto określił jako próbę wciągnięcia Budapesztu w wojnę.

W ubiegłym tygodniu w wyniku nalotu ukraińskich dronów na Rosję uszkodzono ropociąg Przyjaźń.

To Rosjanie

Rosjanie zaatakowali z kolei Charków, Zaporoże, Odessę i Sumy, w nocy z niedzieli na poniedziałek i w poniedziałek rano.

Rosja użyła w atakach rakiet balistycznych i dronów. W Charkowie i Zaporożu zginęło co najmniej 10 osób. Co najmniej 50 osób zostało rannych. Wśród ofiar śmiertelnych są dzieci.

pap, jb

