PiS pyta: jak są wydawane europejskie środki SAFE na uzbrojenie?

Politycy PiS zaapelowali we wtorek do rządzących, by wykorzystali każdą złotówkę na budowę polskiego przemysłu zbrojeniowego. Podstawowym warunkiem odporności państwa jest to, żebyśmy budowali polski przemysł zbrojeniowy, ten prywatny i ten państwowy – mówili.

Wiceprezes PiS Mateusz Morawiecki podkreślił na wtorkowej konferencji prasowej, że nie zna przykładu silnego państwa, które nie opiera swojej siły o przemysł zbrojeniowy. - Dzisiaj naszym podstawowym warunkiem odporności państwa jest to, żebyśmy budowali polski przemysł zbrojeniowy - ten prywatny i ten państwowy - zaznaczył poseł. Zaapelował do premiera Donalda Tuska, by „wykorzystał każdą złotówkę na budowę polskiego przemysłu zbrojeniowego”.

Polityk zwrócił uwagę, że Polska kupuje od Amerykanów pociski Javelin, podczas gdy mamy swoje pociski. - Granatniki kupujemy ze Szwecji, podczas gdy sam wizytowałem nasze zakłady w Tarnowie, które spokojnie mogłyby produkować granatniki. Kupujemy radary morskie od izraelskiej firmy, podczas gdy polskie firmy mogłyby produkować takie radary. Kupujemy drony od producentów zagranicznych, a mamy polskie znakomite firmy. Dlatego apeluję do rządzących, aby przestawić strumień pieniędzy w kierunku polskich producentów - podkreślił Morawiecki.

Dworczyk: co się dzieje z pieniędzmi z programu SAFE?

Europoseł PiS Michał Dworczyk zwrócił uwagę na program SAFE, czyli unijny program pożyczkowy przeznaczony na wsparcie inwestycji państw członkowskich w sprzęt obronny, zwiększenie zdolności produkcyjnych przemysłu zbrojeniowego oraz wsparcie dla Ukrainy.

Dworczyk podkreślił, że cały czas nie wie na jaki sprzęt mają zostać te środki przeznaczone.

Dlatego zwracamy się z postulatem do ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza i premiera Donalda Tuska o zwołanie posiedzenia sejmowej komisji obrony narodowej i przedstawienie szczegółowej informacji, w jaki sposób mają być wydatkowane środki z programu SAFE. Czy przypadkiem prawdą nie jest, że znaczna część tych środków zostanie wydana za granicą - powiedział Dworczyk.

Zdaniem posła PiS Arkadiusza Czartoryskiego wydatki na obronę narodową nie rosną. - Po posiedzeniu podkomisji obrony narodowej jesteśmy zaniepokojeni tym, czy środki z programu SAFE nie zostaną całkowicie zmarnowane - podkreślił poseł.

Według niego, „ktoś, kto chce wydać te pieniądze, musi pozyskać partnera w UE, żeby inny kraj chciał kupić ten sam sprzęt”.

Musimy znaleźć partnera, jeżeli chcemy zasilić tymi pieniędzmi polskie firmy. Będziemy pytać, czy do maja przyszłego roku zdążymy podpisać te umowy. Jeżeli umowy są już zawarte, należy je aneksować. To są niezwykle trudne sprawy, a rząd zachowuje się tak, jakby nic się nie działo - podkreślił Czartoryski.

Wiceszef sejmowej komisji obrony narodowej Paweł Suski (KO) zapewnił PAP, że odbędzie się posiedzenie komisji poświęcone szczegółowym priorytetom w ramach tego dofinansowania. - Myślę, że jeszcze w tym roku takie posiedzenie się odbędzie - dodał.

Pytany o apel polityków PiS, by rząd inwestował w polski przemysł zbrojeniowy, a nie kupował go za granicą Suski ocenił, że jest to „szczyt hipokryzji”. - Bo, oni (politycy PiS) akurat polski przemysł zbrojeniowy mieli w głębokim poważaniu - podkreślił Suski.

Wiceszef komisji obrony zwrócił uwagę, że z racji tego, iż do Polskiej Grupy Zbrojeniowej spływa mnóstwo wniosków od polskich producentów planowane jest zorganizowanie czegoś w radzaju wysłuchania publicznego. - Na pewno spróbujemy zorganizować coś w rodzaju wysłuchania publicznego, czyli takie całodniowe spotkanie, podczas którego producenci będą mogli zaprezentować Polskiej Grupie Zbrojeniowej swoją ofertę - powiedział Suski.

Komisja Europejska przyznała Polsce największą część z puli 150 mld euro pożyczek na obronę SAFE. Z kwotą w wysokości 43,7 mld euro Polska będzie największym beneficjentem programu. W dalszej kolejności są Rumunia, Francja i Węgry, które mają otrzymać po ponad 16 mld euro.

