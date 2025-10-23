Szybciej S1 na Słowację! Otwarto obejście Węgierskiej Górki

Kierowcy mogą już korzystać z nowo wybudowanego odcinka trasy S1 Przybędza – Milówka, zwanej obejściem Węgierskiej Górki. To jedna z najważniejszych i najbardziej wymagających inwestycji drogowych w Polsce - podaje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Wartość umowy na realizację budowy obejścia Węgierskiej Górki wyniosła blisko 1,38 mld zł.

Ruch tranzytowy został wyprowadzony z centrum Węgierskiej Górki oraz ościennych miejscowości / autor: materiały prasowe GDDKiA / fot. Paweł Klarecki

Oddanie do ruchu odcinka o długości 8,5 km oznacza, że ruch tranzytowy został wyprowadzony z centrum Węgierskiej Górki oraz ościennych miejscowości. Dzięki temu mieszkańcy zyskają ciszę, czystsze powietrze i większe bezpieczeństwo. Podróżujący w kierunku Beskidu Żywieckiego i granicy ze Słowacją mogą liczyć na swobodny ruch i znacznie krótszy czas przejazdu.

Dwa tunele drogowe o łącznej długości 1,8 km stanowią kluczowe elementy całej inwestycji / autor: materiały prasowe GDDKiA / fot. Paweł Klarecki

Tunele – serce inwestycji - wykonano metodą NATM

W ramach budowy obejścia Węgierskiej Górki powstały dwa, dwunawowe tunele drogowe o łącznej długości 1,8 km, stanowiące kluczowe elementy całej inwestycji. Pierwszy z nich, o długości ok. 830 m, przebija masyw Baraniej Góry, natomiast drugi ok. 1000 m poprowadzony został przez Białożyński Groń. Każdy z nich składa się z dwóch niezależnych naw - osobno dla kierunku Żywiec i Zwardoń. Tunele wykonano metodą NATM, czyli Nową Austriacką Metodą Górniczą, która pozwala dostosować technikę drążenia i obudowy do rzeczywistych warunków geologicznych. W górskich partiach Beskidów, gdzie górotwór jest niejednorodny i narażony na zmienne naprężenia, metoda ta gwarantuje wysoką stabilność konstrukcji i bezpieczeństwo prowadzenia prac.

Tunele posiadają przekrój o szerokości 12 m i wysokości blisko 9,5 m / autor: materiały prasowe GDDKiA / fot. Paweł Klarecki

Oba tunele posiadają przekrój o szerokości 12 m i wysokości blisko 9,5 m. Wnętrza wyposażono w chodniki ewakuacyjne i opaski awaryjne, a całość konstrukcji wykonano w technologii monolitycznej obudowy betonowej, o grubości dochodzącej do 60 cm. Zastosowano m.in. kotwy, siatki stalowe oraz natryskowy beton, by zapewnić pełne zabezpieczenie górotworu i ograniczyć deformacje stropu.

Przy portalach tuneli wykonano wzmocnienia skarp i półki terenowe, które stabilizują masywy górskie nad wlotami. Całość uzupełnia system odwodnienia i wentylacji, a także kompleksowe wyposażenie techniczne: oświetlenie, monitoring, czujniki pomiarowe, systemy przeciwpożarowe i komunikację alarmową. Ruch w tunelach jest nadzorowany z nowoczesnego Centrum Zarządzania Tunelami w Milówce, które wykorzystuje sieć kamer i czujników do bieżącej kontroli warunków wewnątrz obiektów. Dzięki połączeniu nowoczesnej technologii budowy i systemów bezpieczeństwa tunele w Węgierskiej Górce należą dziś do najnowocześniejszych obiektów tego typu w Polsce.

W ramach inwestycji zrealizowano pięć estakad oraz trzy mosty o łącznej długości ok. 2,3 km. Najdłuższa z estakad mierzy 942 m / autor: materiały prasowe GDDKiA / fot. Paweł Klarecki

Estakady, węzły i układ drogowy

W ramach inwestycji zrealizowano także pięć estakad oraz trzy mosty o łącznej długości ok. 2,3 km. Najdłuższa z estakad mierzy 942 m i rozciąga się nad ul. Zielona Góra i ul. Zieloną, drogami dojazdowymi, potokami oraz ciągami migracyjnymi zwierząt.

Dzięki estakadom i mostom droga harmonijnie wkomponowuje się w krajobraz, a kierowcy mogą podziwiać widoki Beskidu Żywieckiego, podróżując jedną z najbardziej malowniczych tras w Polsce i tej części Europy.

Budowa odcinka S1 Przybędza – Milówka stanowi fragment większej układanki polegającej na połączeniu autostrady A1 w Pyrzowicach z granicą państwa w Zwardoniu / autor: materiały prasowe GDDKiA / fot. Paweł Klarecki

Droga o znaczeniu strategicznym

Budowa odcinka S1 Przybędza – Milówka stanowi fragment większej układanki polegającej na połączeniu autostrady A1 w Pyrzowicach z granicą państwa w Zwardoniu. Jego ukończenie nie tylko poprawia bezpieczeństwo i komfort podróży, ale także wspiera rozwój gospodarczy regionu oraz podnosi atrakcyjność turystyczną Beskidu Żywieckiego.

Trasa stanowiąca kręgosłup drogowy województwa śląskiego jest elementem VI korytarza Transeuropejskiej Sieci Transportowej, łączącej kraje basenu Morza Bałtyckiego z krajami Europy Południowej. Przedłużeniem S1 na południe od granic Polski jest słowacka autostrada D3 relacji Żylina – Skalité.

Obecnie ciąg DK1 oraz S1 pomiędzy autostradą A1 w Pyrzowicach i granicą ze Słowacją w Zwardoniu liczy 148 km długości i zarządzany jest przez trzech różnych zarządców. GDDKiA odpowiada za 141 km tej trasy, a za pozostałą część prezydenci miast: Tychy (5 km) oraz Bielsko-Biała (2,4 km). W części to droga klasy GP (główna ruchu przyspieszonego), a w części ekspresowa. Docelowo, po zrealizowaniu wszystkich inwestycji, ta droga będzie ekspresową o długości ponad 133 km i w całości zarządzaną przez GDDKiA.

Koszt inwestycji

Umowę z wykonawcą - konsorcjum Grupa Mirbud i Zrzeszenie Budowlane Interbudmontaż - podpisaliśmy 10 października 2019 r. Wartość umowy na realizację budowy obejścia Węgierskiej Górki wyniosła blisko 1,38 mld zł.

Materiały prasowe GDDKiA, oprac. sek

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Nie darują! Zmiana stawki za przejazd i więcej dróg płatnych

Chopin jak Taylor Swift? Kto i jak zarobił na Konkursie Chopinowskim

Eksplozja zainteresowania gazem z terminala LNG w Gdańsku

»»Serwis najnowszych doniesień o biznesie i finansach – oglądaj Wiadomości Gospodarcze w telewizji wPolsce24