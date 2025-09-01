Plan: 2800 km dróg do modernizacji

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad planuje kolejne inwestycje, m.in. przygotowuje przetargi na nowe odcinki tras szybkiego ruchu. Równolegle kończą się prace na istniejących budowach; w tym roku udostępnione kierowcom ma być łącznie 400 km nowych dróg - poinformowała GDDKiA.

Jak podała GDDKiA, obecnie w procedurach przetargowych i realizacji znajduje się kilkaset kilometrów dróg ekspresowych i autostrad. Wśród priorytetów na najbliższe miesiące jest m.in. rozstrzygnięcie postępowań na fragmenty trasy S10, S12 oraz S74.

W drugiej połowie roku GDDKiA planuje także ogłosić kolejne przetargi, tak aby w 2026 r. możliwe było rozpoczęcie robót na następnych odcinkach kluczowych korytarzy transportowych. Dyrekcja podkreśliła, że nowe inwestycje pozwolą domknąć brakujące fragmenty sieci dróg szybkiego ruchu.

Oprócz planowanych przetargów, w toku pozostaje kilkadziesiąt kontraktów budowlanych. Najbardziej zaawansowane prace prowadzone są na odcinkach tras S1, S7 i S19. W 2025 r. do ruchu oddano już pierwsze fragmenty nowych tras, a kolejne będą sukcesywnie udostępniane kierowcom.

„Realizujemy największy w historii program budowy dróg krajowych. Skupiamy się na terminowym ogłaszaniu przetargów, podpisywaniu umów i przekazywaniu placów budów, aby kierowcy mogli jak najszybciej korzystać z nowoczesnych tras” – podkreślono w komunikacie.

132 inwestycje o długości 1617 km w realizacji

Jak podano, na etapie realizacji znajdują się obecnie 132 inwestycje o łącznej długości niemal 1617 km i wartości prawie 67 mld zł. Kolejne 29 projektów o długości 345 km jest w przetargu, a przygotowywane są zadania obejmujące ponad 2800 km dróg. Intensywne prace trwają m.in. na S1 w woj. śląskim, S7 Modlin–Czosnów, tunelowym odcinku S19 Rzeszów Południe – Babica oraz przy Zachodniej Obwodnicy Szczecina (S6) z najdłuższym tunelem drogowym w Polsce.

W 2025 roku łącznie 400 km nowych dróg

W 2025 roku planowane jest udostępnienie kierowcom łącznie 400 km nowych dróg, w tym fragmentów autostrad A2 i dróg ekspresowych S6, S7 i S19. Do końca roku ogłoszonych ma zostać wiele przetargów na realizację dróg ekspresowych i obwodnic, w tym S12 Wieniawa–Radom, S17 Łopiennik–Krasnystaw, S10 Wyrzysk–Nakło, S19 Łosice–gr. woj. mazowieckiego i lubelskiego, S11 Ujście–Oborniki oraz obwodnic w wielu miastach.

GDDKiA podkreśla, że część przetargów została przygotowana z ograniczeniem dostępu dla podmiotów z tzw. państw trzecich, głównie z Azji, co ma wspierać rozwój polskiej i europejskiej branży budowlanej. Już dziewięć ogłoszonych przetargów uwzględnia założenia wyroku TSUE z 22 października 2024 r., w tym inwestycje na A2, S19 oraz obwodnice Sidziny i Pisza.

Od początku roku podpisano 16 umów na ponad 125 km dróg, w tym 47,5 km dróg ekspresowych i 78 km dróg klasy GP (osiem obwodnic i rozbudowy dróg krajowych). Budowa obwodnicy Zatora (DK28) będzie pierwszą inwestycją realizowaną w Polsce w oparciu o metodykę BIM, a termin jej udostępnienia planowany jest na koniec 2027 r.

PAP, sek

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Morawiecki ogłasza czerwony alarm budżetowy!

Szokujące! Rząd w 2026 r. musi pożyczyć 423 mld zł

System kaucyjny. Rośnie spór wokół szklanych butelek

»»Prof. Konrad Raczkowski, ekonomista: czy Polsce grozi bankructwo? – oglądaj na antenie telewizji wPolsce24!