Mariusz Błaszczak: władza szykuje skok na państwowe spółki

Projekt ustawy umożliwiający połączenie PZU SA z Pekao SA to próba uwłaszczenia się obecnej władzy i ludzi związanych z premierem Donaldem Tuskiem na majątku państwowym - ocenił w czwartek szef klubu PiS Mariusz Błaszczak.

W ub. tyg. Ministerstwo Finansów w piśmie do sekretarza Stałego Komitetu Rady Ministrów podało, że resort wnosi o wznowienie prac nad projektem ustawy umożliwiającej połączenie PZU SA z Pekao SA, składa autopoprawkę mającą na celu uwzględnienie uwag zgłoszonych przez Rządowe Centrum Legislacji w uzgodnieniach międzyresortowych i prosi o rozpatrzenie na najbliższym posiedzeniu komitetu stałego, który zebrał się w czwartek.

Podczas czwartkowej konferencji prasowej szef klubu PiS Mariusz Błaszczak ocenił, że projekt jest „próbą uwłaszczenia się obecnej władzy, ludzi związanych z Donaldem Tuskiem i koalicją 13 grudnia na majątku państwowym”. Jego zdaniem projekt zaprzepaści dorobek rządu PiS, czyli - jak dodał - „powrót Pekao SA w polskie ręce, w ręce skarbu państwa”.

Według szefa klubu PiS, rozproszenie własności spółek spowoduje „uwłaszczenie się” na ich majątku osób, które je kontrolują. Podkreślił, że klub parlamentarny PiS będzie przeciwny projektowi. Jak dodał, PiS będzie także „organizować opinię publiczną, żeby sprzeciwić się tym działaniom”.

Kanthak: powinna zareagować KNF

W ocenie innego posła PiS Jana Kanthaka, w wyniku rozpatrzenia projektu skarb państwa utraciłby kontrolę nad „czempionami polskiej gospodarki”. - To oznaczałoby, że w przypadku próby zmiany zarządu, jeśli byłaby na przykład zmiana polityczna, skarb państwa nie miałby możliwości, aby dokonać takich zmian - dodał poseł. Apelował o reakcję do Komisji Nadzoru Finansowego, ponieważ - jak argumentował - „sytuacja zwiększa ryzyko w sektorze bankowym”.

Sasin: Skarb Państwa straci kontrolę nad narodowymi czempionami

Rząd Tuska szykuje fuzję Pekao i PZU – to nie jest biznesowa „optymalizacja”, to uwłaszczenie się władzy na majątku państwowym. Po połączeniu Skarb Państwa straci kontrolę nad narodowymi czempionami. To zamach na polski kapitał i próba oddania go w ręce politycznego układu Tuska – komentuje sytuację wokół PZU i Banku Pekao były wicepremier i szef resortu aktywów państwowych Jacek Sasin.

Resort finansów: techniczne precyzowanie fuzji

Na przełomie lipca i sierpnia MF przygotowało projekt ustawy mający na celu umożliwienie planowanego połączenia części PZU SA z Pekao SA. Pod koniec września podano, że minister finansów i gospodarki prosi o wstrzymanie prac nad projektem ustawy. Minister Andrzej Domański wyjaśniał, że chodzi o uzupełnienie projektu o kwestie techniczne.

Autopoprawka MF, która została złożona w ubiegłym tygodniu, polega m.in na tym, że informację o podziale krajowego zakładu ubezpieczeń oraz prawie ubezpieczających do wypowiedzenia umowy ubezpieczenia będzie ogłaszał w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim lub na stronie internetowej zarówno krajowy zakład ubezpieczeń przejmujący, jak i krajowy zakład ubezpieczeń powstały w wyniku podziału.

Uzupełniono też uzasadnienie o wyjaśnienie, że w przypadku, gdy podział krajowego zakładu ubezpieczeń (zakładu reasekuracji) następuje bez przeniesienia portfela ubezpieczeń (portfela reasekuracji) na spółkę akcyjną, której akcjonariuszem jest krajowy zakład ubezpieczeń (zakład reasekuracji), na tę spółkę nie będzie przechodzić zezwolenie na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej (działalności reasekuracyjnej).

