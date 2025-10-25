Konwencja „Myśląc Polska”. Z czym PiS pójdzie do wyborów?

Kwestie tożsamościowe, związane ze zmianami cywilizacyjnymi na świecie, są podstawą do przygotowania programu politycznego – powiedział PAP prof. Piotr Glińsk, poseł PiS, były wicepremier i minister kultury, który odpowiadał za przygotowanie konwencji programowej ugrupowania, która odbywa się w Katowicach.

W sobotę w Międzynarodowym Centrum Kongresowym trwa drugi dzień konwencji programowej PiS pod hasłem „Myśląc Polska”. Na podstawie dyskusji prowadzonych podczas konwencji ustalony zostanie program PiS przed wyborami parlamentarnymi, które mają odbyć się w 2027 r.

Prawo i Sprawiedliwość chce zmieniać Polskę na lepsze, aby poprawiać warunki życia Polaków, a Platforma Obywatelska zmienia nazwę, chcąc propagandowo poprawić słupki w sondażach. My o Polsce, oni o sobie. Rusza drugi dzień debat na temat przyszłego programu Prawa i Sprawiedliwości. My, gdy coś mówimy, to robimy. Z ich obietnic nic nie wynika - pisze na X prezes PiS Jarosław Kaczyński.

Co w sobotnim programie?

W sobotę odbędzie się osiem sesji głównych z udziałem polityków PiS. O wymiarze sprawiedliwości będzie mówił m.in. b. szef MS Zbigniew Ziobro, o finansach publicznych b. premier Mateusz Morawiecki, o innowacjach b. wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński i szef resortu rozwoju Waldemar Buda, o polityce społecznej b. wiceszefowa MRPiPS Elżbieta Bojanowska, a o bezpieczeństwie żywnościowym b. szef resortu rolnictwa Robert Telus.

Zaplanowano też ponad 50 paneli specjalistycznych. Wśród tematów są m.in.: Obrona cywilna; Soft power dla Polski – jak opowiadać światu własną historię i zdobywać wpływy?; Polska solidarność pokoleń: polityka senioralna; System ubezpieczeń społecznych w Polsce: diagnoza, rekomendacje; Jak uwolnić media w Polsce?; Służby specjalne. Wyzwania na obecny czas; Polska polityka wobec sąsiadów; Wyzwania prezydentury Karola Nawrockiego; Polska doktryna energetyczna; Innowacyjność w profilaktyce – nowe możliwości dla pacjenta.

O godz. 19.00 konwencję podsumuje prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński.

Posłowie PiS Piotr Gliński (L) i Mariusz Błaszczak (C) podczas konwencji programowej Prawa i Sprawiedliwości / autor: PAP/Art Service

Piotr Gliński: mówimy o tematach najważniejszych dla Polski

Piotr Gliński wskazał w rozmowie z PAP, że przy układaniu programu brano pod uwagę tematy, które aktualnie – w ocenie polityków PiS – są najważniejsze dla Polski. – Wiadomo, co jest wciąż największą bolączką Polaków i dlatego myśmy tak formułowali te tematy sesji - powiedział.

Ale chcieliśmy zacząć od sesji tożsamościowych, bo odpowiedź na pytanie, kim są Polacy, jak wygląda nasza tożsamość i jakie są kłopoty tożsamościowe w związku ze zmianami cywilizacyjnymi na świecie, to jest podstawa do tego, żeby formułować program polityczny – zaznaczył Piotr Gliński.

Zgodził się z Jarosławem Kaczyńskim, który w piątek podczas swojego przemówienia otwierającego konwencję, wśród najważniejszych tematów, oddziałujących na społeczeństwo, wymienił ochronę zdrowia, bezpieczeństwo oraz sprawy gospodarcze rozumiane jako zasobność portfeli Polek i Polaków.

– My także tradycyjnie odnosimy się do wartości dla nas ważnych, takich jak wolność, suwerenność, wspólnota, ambicje rozwojowe – podkreślił polityk. Dodał, że na podstawie dyskusji podczas konwencji ustalany będzie program partii przed wyborami parlamentarnymi.

Jak przebiega konwencja?

W sumie dwudniowa konwencja programowa PiS to trzy sesje plenarne - dwa wystąpienia Jarosława Kaczyńskiego i dyskusja o wschodniej flance NATO, 17 sesji głównych i 114 paneli specjalistycznych. Gliński poinformował, że wystąpi ok. 600 panelistów, a liczbę gości oszacował na kilka tysięcy.

Pierwszego dnia konwencji główna sala, mieszcząca kilkaset osób, została szczelnie zapełniona przez publiczność, w dużej mierze przez polityków, samorządowców i lokalnych działaczy PiS – podczas wystąpienia Jarosława Kaczyńskiego. Podczas kolejnych dyskusji uczestnicy rozeszli się po centrum kongresowym, biorąc udział w panelach specjalistycznych, rozmawiając lub robiąc zakupy w kuluarach.

Dla uczestników przygotowano stoiska m.in. z gadżetami Telewizji Republika, publikacjami wydawnictwa Biały Kruk i fundacji Polska Wielki Projekt. Młodzieżowe stowarzyszenie Nowa Polska Organizacja na swoim stoisku wywiesiło tarczę do gry w rzutki, na której środku umieściło wizerunek diabła na tle barw niemieckiej flagi.

W otwierającym konwencję wystąpieniu Jarosław Kaczyński ocenił, że Niemcy i Francuzi chcą odebrać Polsce suwerenność, a - jak mówił - biurokracja europejska „pali się aż do tego”. W podobnym tonie wypowiadali się wyborcy PiS obecni na konwencji, z którym rozmawiała PAP. Kilku z nich, w charakterystycznych czerwonych czapkach z napisem „Make America great again” – hasłem prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa – podkreślało konieczność politycznego zwrotu w kierunku USA.

Z okazji konwencji programowej PiS przygotowało liczącą ok. 550 stron publikację „Myśląc Polska”. Zamieszczono w niej podzielone tematycznie teksty dot. najważniejszych tematów konwencji.

Tegoroczna konwencja programowa PiS jest trzecią, która została zorganizowana w Katowicach. Podobne wydarzenia odbyły się w 2015 i 2019 r.

