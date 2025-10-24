Konwencja PiS: debata o kluczowych sprawach dla państwa

W piątek po godz. 10 w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach rozpoczęła się dwudniowa konwencja programowa PiS pod hasłem „Myśląc: Polska”. Wydarzenie zainicjuje wystąpienie prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, następnie tego dnia odbędzie się łącznie 68 paneli dyskusyjnych.

„Podczas gdy jedni zajmują się sami sobą, w(y)prowadzając sztandary, a przy tym pracują ledwie na 31 proc., my ruszamy pełną parą z Konwencją »Myśląc Polska«. Szeroka dyskusja fachowców, ekspertów, polityków i obywateli. To początek procesu tworzenia naszego programu. Trzeba mieć plan. Trzeba mieć cel. Bez celu nie ma zwycięstwa, a bez planu nie ma rządzenia. Zapraszam wszystkich zainteresowanych do Katowic. Wspólnie budujmy rozwój, nowoczesność i pomyślność Polski” - napisał Kaczyński na platformie X, tuż przed rozpoczęciem wydarzenia.

Jarosław Kaczyński: trzy tematy węzłowe

Program PiS musi koncentrować się wokół kluczowych obszarów takich jak bezpieczeństwo, sprawy społeczne, w tym mieszkalnictwo oraz służba zdrowia, a także sprawy gospodarcze - powiedział prezes PiS Jarosław Kaczyński, który w piątek otworzył konwencję programową partii w Katowicach.

Te trzy tematy muszą być w tym programie wyeksponowane. Bo powtarzam, bardzo interesują społeczeństwo, dotyczą jego rzeczywistych interesów i w związku z tym muszą być ważne dla tych wszystkich, którzy mają ambicje przejęcia sterów państwa - powiedział Kaczyński.

Prezes PiS wymienił też trzy kryteria porządkowania programu politycznego Prawa i Sprawiedliwości: polityczne - według niego to ma być program wyborczy, oddziałujący na świadomość społeczną, a nie jedynie naukowy opis rzeczywistości; prakseologiczne - uwzględniające powiązania przyczynowo-skutkowe między różnymi sferami życia oraz - jak mówił - kryterium generalne i dotyczące przyszłości, które wynika z globalnych wyborów politycznych, m.in. w Europie i Stanach Zjednoczonych.

Co w piątkowym programie?

W piątkowym programie konwencji wśród głównych debat można znaleźć m.in. sesję plenarną nt. wschodniej flanki NATO z udziałem m.in. byłego szefa MON Mariusza Błaszczaka. Ponadto zaplanowano panel poświęcony tworzeniu nowej konstytucji z udziałem m.in. b. prezes Trybunału Konstytucyjnego Julii Przyłębskiej, sesję nt. wyzwań związanych z Zielonym Ładem, migracją, nowym budżetem UE, panel o zmianach geopolitycznych czy sesję związaną z polityką mieszkaniową.

Podczas konwencji odbędą się też panele specjalistyczne, które będą dotyczyć m.in. polskiej diaspory, Centralnego Portu Komunikacyjnego, odporności na naturalne kataklizmy, porządku cyfrowego UE, transformacji górnictwa, konserwatywnego feminizmu czy bezpieczeństwa kobiet wobec nielegalnej migracji.

132 panele, 600 panelistów

Łącznie podczas dwudniowej konwencji przewidziano 132 panele dyskusyjne dotyczące m.in. bezpieczeństwa, spraw zagranicznych, wojska i zdrowia. B. wicepremier, b. minister kultury, przewodniczący rady programowej PiS Piotr Gliński przekazał PAP, że w tegorocznych wydarzeniach ma wziąć udział ponad 600 panelistów i kilka tysięcy uczestników.

Jak przekazał PAP rzecznik PiS Rafał Bochenek, konwencja ma być otwarciem szerokiego forum do dyskusji ekspercko-politycznej w najważniejszych obszarach dla państwa, a także - jak dodał - stanowić otwarcie dyskusji programowej, która będzie toczyła się w PiS przez kolejne miesiące. - Wśród spraw poruszanych na konwencji będą tematy z zakresu gospodarki, finansów, rozwoju, nowoczesnych technologii, obronności, związane z wyzwaniami w służbie zdrowia, rolnictwie. Będziemy także mówili o współczesnych problemach społecznych, związanych chociażby z demografią - poinformował.

