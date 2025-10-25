Reforma AI Tax jako kluczowa część strategii gospodarki

W ramach Konwencji Prawa i Sprawiedliwości „Myślac Polska” w Katowicach odbył się panel „Po pierwsze gospodarka: gospodarka a energia”, który poprowadził poseł PiS Janusz Kowalski. W jego ramach poseł zaprezentował autorski projekt mapy drogowej do stworzenia „Tax Administration 3.0”, czyli systemu podatkowego, który w czasie rzeczywistym rozlicza podatki dla obywateli, dla przedsiębiorców. Poseł Jacek Sasin mówił o AI Tax jako przykładzie oddolnego, opartego na praktyce przedsiębiorców dalekosiężnego rozwiązania dla całej gospodarki.

Przygotowaliśmy z panem Jackiem Sasinem wyjątkowy raport, który prezentujemy dzisiaj jako pierwsi w Europie. To jest 110-stronnicowa mapa drogowa, jak stworzyć „Tax Administration 3.0”, czyli system podatkowy, który w czasie rzeczywistym rozlicza podatki dla obywateli, dla przedsiębiorców. 15 miliardów złotych oszczędności dla Polski każdego roku. Wdrożenie tylko 36 miesięcy. To jest możliwe — mówił poseł Janusz Kowalski.

Administracja Podatkowa 3.0 to realne odciążenie przedsiębiorców. Wizja AI Tax to „podatek, który rozlicza się sam” w tle codziennej działalności firmy. Zamiast godzin spędzonych na formularzach - szybka weryfikacja i akceptacja w systemie księgowym. Czas na automatyzację i realne oszczędności – zapowiadał na X poseł Janusz Kowalski ideę rewolucji w obsłudze podatkowej firm.

Z całością raportu można zapoznać się klikając „AI TAX. Silne państwo. Proste podatki. Mniej biurokracji”

Uczestnicy panelu „Po pierwsze gospodarka: gospodarka a energia” / autor: materiały prasowe X @pisorg

Panel „Po pierwsze gospodarka: gospodarka a energia”

W panelu udział w nim wzięli: były wicepremier, były szef MAP Jasin Sasin, Joanna Makowiecka-Gatza z Pracodawców RP, koordynator projektu SprawdzaMY Adam Malinowski, doradca prezydenta RP Karol Rabenda, ekonomista profesor Konrad Raczkowski oraz ekonomista, menadżer branży energetycznej Paweł Strączyński.

Jacek Sasin: rozwiązania oparte na praktyce biznesu

To jest panel, na którym mamy wytyczyć nową strategię gospodarczą państwa, ale chcieliśmy pokazać poprzez właśnie ten dokument i poprzez tę dyskusję, którą chcemy wokół niego zainicjować tą prezentacją, że chcemy w zupełnie inny sposób tę strategię tworzyć, niż do tej pory takie strategie były tworzone. Nie wyobrażamy sobie, abyśmy tworzyli ją ex catedra, abyśmy tworzyli ją sami w kręgach politycznych, urzędniczych. Nie należymy do tych polityków, którzy uważają, że zjedli wszystkie rozumy. Uważamy, że naszą mądrością jest to, że czerpiemy z mądrości innych, czerpiemy z mądrości ekspertów, teoretyków, ale przede wszystkim praktyków biznesu, tych wszystkich, którzy na co dzień wiedzą, co w Polsce blokuje rozwój przedsiębiorczości, co w Polsce powoduje, że nie możemy wykorzystać wszystkich naszych zasobów dla celu naszego narodowego, niezwykle ważnego, jakim jest przyspieszenie rozwoju Polski, budowy silnej gospodarki, gospodarki, która będzie niezależna od kryzysów, niezależna od tych wszystkich zewnętrznych okoliczności, na które nie mamy wpływu — wskazywał Jacek Sasin.

Od lewej: poseł Janusz Kowlski, poseł Jacek sasin, Karol Rabenda, minister KPRP / autor: materiały prasowe X @pisorg

Joanna Makowiecka-Gatza: problem z cenami energii

To jest bardzo kompleksowo ujęty temat. Trudno, żeby suwerenność, obronność, bezpieczeństwo i odporność państwa kogokolwiek dzieliły. To jest taka wspólnotowa kwestia i tutaj nie ma sporu. (…) My mamy wielki problem z inwestycjami w naszym kraju. Wśród wielu elementów jest kwestia cen energii i jej nieprzewidywalności — zaznaczyła Joanna Makowiecka-Gatza.

Adam Malinowski: gospodarka powinna być ponad podziałami

_Ten pomysł deregulowania obszaru polityki, obszaru rządowego wspólnie z biznesem ma jeden kluczowy przekaz. Nie możemy oczekiwać, żeby ta maszyna rządowa, ministerialna się sama uzdrowiła. Potrzeba kogoś, kto przyjdzie z zewnątrz i da po prostu uwagi, jak można inaczej. (…) Gospodarka powinna być ponad podziałami. (…) Są dwa obszary, które musimy wyjąć z tej wojenki polsko-polskiej - to jest obronność i to jest gospodarka — powiedział Adam Malinowski.

Karol Rabenda: gospodarka powinna być wyjęta z bieżącej polityki

Pan prezydent wielokrotnie mówił, jakie ma podejście do biznesu i do gospodarki. I to, że gospodarka powinna być wyjęta z bieżącej polityki, padało wielokrotnie i w kampanii i po kampanii. Pan prezydent jest też w pewnym sensie nowym otwarciem na biznes. Pan prezydent Karol Nawrocki nie pochodzi wprost z polityki i to widać też w jego podejściu do kwestii gospodarczych. (…) Będziemy za niedługi czas prezentować skład Narodowej Rady Rozwoju. Będzie Rada ds. Biznesu, która też będzie polem takiej dyskusji przekrojowej o gospodarce. Chcemy, żeby w pałacu wybrzmiał głos biznesu — zaznaczył Karol Rabenda.

Paweł Strączyński: bez taniej energii gospodarka utonie

Bez taniej energii nie ma mowy o żadnej transformacji, nie ma mowy o suwerenności. Trzeba to powiedzieć - my jeżeli nie odrzucimy ETS-u, nie zablokujemy ETS-u 2, nie ma mowy o żadnej taniej energii. (…) Powinniśmy dążyć do tego, żebyśmy mieli sterowalną podstawę energetyczną. Ciągle węgiel, bo ten węgiel mamy, dopóki nie wybudujemy elektrowni jądrowych i do tego dołączyć, jak najbardziej elastyczne źródła OZE-owe — mówił Paweł Strączyński.

Prof. Konrad Raczkowski: chińskie tempo inwestycji to wzór

Wyścig został przegrany. Stany Zjednoczone nie wygrają wyścigu, jeżeli chodzi o energię jądrową z Chinami. Jest to niemożliwe. (…) W XXI wieku Stany Zjednoczone zbudowały jedynie dwa reaktory trzeciej generacji. Chiny na bazie technologii amerykańskiego koncernu Westinghouse, którą sobie zmodernizowały, budują w tej chwili 9 i 60 jest w fazie planistycznej. (…) Dlaczego te reaktory budowane są 5-6 lat, nie więcej? Kiedy organ wydaje decyzję, w ciągu pięciu, sześciu tygodni są wbijane łopaty. W Stanach Zjednoczonych było to ostatnio chyba 8 lat od wydania decyzji — wskazał profesor Konrad Raczkowski.

»» Wypowiedzi panelistów cytowane za relacją na portalu wPolityce.pl w publikacji RELACJA. Konwencja programowa PiS „Myśląc: Polska”. Jarosław Kaczyński: Gdy jedni pracują ledwie na 31 proc., my ruszamy pełną parą

Oprac. sek

