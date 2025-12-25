Umowa UE-Mercosur: ruch dla uspokojenia emocji
Były unijny komisarz ds. rolnictwa, Janusz Wojciechowski, twierdzi, że przełożenie podpisania umowy handlowej UE-Mercosur to manewr taktyczny, a nie realna zmiana planów. W rozmowie z portalem farmer.pl ocenił, że decyzja, jaka zapadła, ma przede wszystkim uspokoić nastroje wśród protestujących rolników, a samo porozumienie nie jest zagrożone. Wojciechowski zwrócił też uwagę na wątpliwą skuteczność zapowiadanych klauzul ochronnych. Jak podkreślił, jeśli nie zostaną one jednoznacznie wpisane do umowy i uzgodnione z drugą stroną, mogą pozostać jedynie deklaracjami bez realnej mocy prawnej. Były komisarz sceptycznie ocenia szanse na zbudowanie tzw. mniejszości blokującej – według niego nie widać dziś wystarczającego poparcia wśród państw Unii Europejskiej, by skutecznie zatrzymać porozumienie. Za to coraz wyraźniej wybrzmiewają różnice interesów.
Źródło: farmer.pl
Oprac. GS
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.