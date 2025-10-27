Zaraza dziesiątkuje ptasie fermy w Niemczech

Z powodu rozprzestrzeniania się ptasiej grypy w Niemczech wybito dotąd ok. 400 tys. kur, kaczek, gęsi i indyków - poinformował krajowy ośrodek badań nad zdrowiem zwierząt, Instytut Friedricha Loefflera (FLI). Chorobę wykryto już na ponad 30 fermach, w tym w landach przy granicy z Polską.

Najpoważniejsze straty ponieśli hodowcy w Meklemburgii-Pomorzu Przednim oraz Brandenburgii, krajach związkowych graniczących z Polską. - Podobne liczby (zakażeń - PAP) odnotowaliśmy w 2021 roku, który jak dotąd był najtrudniejszy - powiedziała szefowa FLI Christa Kuehn, cytowana przez agencję dpa.

W związku z podwyższonym zagrożeniem służby apelują, by unikać kontaktu z martwymi dzikimi ptakami oraz nie odwiedzać ferm drobiu. Wirus ptasiej grypy może być przenoszony np. na obuwiu.

Eksperci spodziewają się kolejnych zakażeń w związku z tym, że nie nastąpił jeszcze szczytowy moment migracji dzikich ptaków na południe. To właśnie one uznawane są za głównego nosiciela wirusa ptasiej grypy.

Wśród nich są żurawie, które masowo padają w północnej Brandenburgii. Zgodnie z szacunkami Instytutu Friedricha Loefflera (FLI) z powodu ptasiej grypy padło w Niemczech jesienią do tej pory ok. 2 tys. migrujących obecnie na południe żurawi, głównie w Brandenburgii na północnym wschodzie. W związku z tym, że szczyt corocznych wędrówek tych ptaków dopiero nadchodzi, prognozowany jest dalszy wzrost i tak już rekordowej liczby.

Podejrzewa się, że wirus rozprzestrzenił się także na inne gatunki dzikiego ptactwa wodnego, w tym kaczki i gęsi.

PAP, sek

