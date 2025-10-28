PSL zabiega w rządzie o zmianę dla własnych potrzeb

Projekt zmiany kodeksu wyborczego, wniesiony przez posłów Polskiego Stronnictwa Ludowego, choć na pierwszy rzut oka może wydawać się nieistotny – polega tylko na skreśleniu trzech zdań – w rzeczywistości służy głównie interesom tego ugrupowania. Ma to istotne znaczenie ustrojowo-polityczne, ponieważ PSL forsuje zmiany, które odpowiadają jego bieżącym potrzebom.

– PSL, sądząc po sondażach, ma potężne problemy z przekroczeniem 5-procentowego progu, zaczęto więc się zastanawiać, co można by było zrobić, by ten próg przekroczyć - – ujawnia prof. Dudek.

PSL postanowiło wystąpić w obronie zagrożonych samorządowców, dla których 2029 r. oznacza koniec kariery. PSL rzuciło im koło ratunkowe, licząc na wdzięczność w przyszłości – tłumaczy prof. Dudek.

Utrzymać tylko stołki dla swoich

Lider ludowców Władysław Kosiniak-Kamysz przekonywał w niedzielę, że poparcie dla pomysłu uzyskał już w innych ugrupowaniach koalicyjnych, przede wszystkim w KO oraz w Lewicy.

Patologie u władz! Przykład: Kraków

Idea dwukadencyjności pojawiła się jako odpowiedź na patologie, które realnie występują w samorządach. Prof Dudek zwraca uwagę, że wójtowie czy burmistrzowie w jednym ręku łączą funkcję o silnym mandacie politycznym związanym z mandatem wyborczym z funkcją administracyjną, bo są szefami miejscowej administracji.

To jest bardzo silna władza, która potrafi spowodować, że otoczenie jest przez taką osobę opanowane, a jej wpływy rozciągają się na wiele instytucji samorządowych – mówi Stępień. – Zaczęto szukać remedium na tę silną pozycję burmistrza, ale dwukadencyjność jest złym remedium – podkreśla.

Przykład? „Kraków” .

Nikt mnie jednak nie przekona, że w takim Krakowie nie można było przez 20 lat znaleźć nikogo sensowniejszego od mojego dawnego szefa Jacka Majchrowskiego, którego szalenie lubię jako człowieka, ale nie jestem przekonany, że przez 20 lat nie było nikogo lepszego od niego – dodaje politolog.

Sprzeciw Prawa i Sprawiedliwości

Na pewno przeciwny zniesieniu dwukadencyjności będzie PiS, bo to on wyszedł z pomysłem wprowadzenia przepisów dotyczących dwukadencyjności.

Czy zapewnią sobie miejsca na stałe? Przekręt doskonały

Zdaniem prof. Dudka szanse na to, że projekt zostanie przyjęty, są spore.

Zdziwiłbym się, gdyby Polska 2050 w tej sprawie położyła się Rejtanem. Zwłaszcza że w tej partii wszyscy raczej myślą o swojej przyszłości. (…) Jak dostaną odpowiednie zachęty, dadzą się przekonać – dodaje politolog.

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

pap, jb

Dlaczego premier zachowuje się tak dziwnie?

Niemcy w panice! Polityka klimatyczna do kosza?

Ordynarne kłamstwo Tuska w sprawie ETS2

»»Donald Tusk oszukał Polaków ws. ETS2. Ujawniamy dokumenty! – oglądaj w telewizji wPolsce24