Nowa cena ropy!

Ceny ropy na globalnych giełdach notują małe zmiany po dwóch dniach zniżek. Inwestorzy dostrzegają oznaki nadwyżki surowca na rynkach i skutki sankcji USA na rosyjskich producentów ropy - informują maklerzy.

Baryłka ropy West Texas Intermediate w dostawach na XII kosztuje na NYMEX w Nowym Jorku 61,17 USD, niżej o 0,23 proc.

Brent na ICE na XII jest wyceniana po 65,48 USD za baryłkę, niżej o 0,21 proc.

Donald Trump i Rosja

Ceny ropy nieznacznie się zmieniają po dwudniowych zniżkach, a gracze skupiają uwagę na oznakach nadpodaży ropy i skutkach sankcji nałożonych przez prezydenta USA Donalda Trumpa na rosyjskich producentów surowca.

Transport ropy. Padł rekord

Analitycy wskazują, że transport ropy na oceanach świata osiągnął rekordowy poziom, a to jest oznaką, że na rynkach rośnie nadwyżka podaży surowca.

Na dodatek kraje OPEC+ mogą uzgodnić podczas najbliższego posiedzenia - w ten weekend w trakcie wideokonferencji - podwyższenie dostaw ropy w grudniu o 137.000 baryłek dziennie.

Ważne decyzje

Na razie plany sojuszu producentów ropy nie zostały jeszcze „w pełni ukształtowane”, a to powoduje, że ceny ropy na świecie pozostają w stanie niepewności w czasie oznak nadpodaży, słabnącego popytu na ropę w Chinach i sankcji USA na rosyjskie firmy naftowe.

Decyzja OPEC+ ws. zwiększenia dostaw ropy może również zależeć od wyniku rozmów handlowych pomiędzy USA a Chinami - poinformował anonimowo jeden z delegatów na spotkanie OPEC+ 2 listopada.

Analitycy prognozują

9 z 10 traderów na rynku ropy naftowej oraz analitycy ankietowani przez agencję Bloomberg spodziewa się wzrostu dostaw ropy z OPEC+ o 137 tys., baryłek dziennie w XII. Jeden trader prognozuje większy wzrost dostaw surowca z OPEC+.

Na razie OPEC+ przywrócił na rynki produkcję ropy w wysokości 2,2 mln baryłek dziennie, na rok przed planowanym terminem, ale teraz kartel i jego sojusznicy stosują ostrożniejsze tempo podwyższania dostaw ropy.

Teraz traderzy na rynkach ropy czekają na skutki niedawnej decyzji władz w Waszyngtonie o nałożeniu sankcji na dwóch największych rosyjskich producentów ropy - Rosnieft i Łukoil, ponieważ prezydent USA Donald Trump stara się doprowadzić do zakończenia wojny w Ukrainie.

pap, jb

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Dlaczego premier zachowuje się tak dziwnie?

Niemcy w panice! Polityka klimatyczna do kosza?

Ordynarne kłamstwo Tuska w sprawie ETS2

»»Donald Tusk oszukał Polaków ws. ETS2. Ujawniamy dokumenty! – oglądaj w telewizji wPolsce24