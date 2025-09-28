Polacy więcej zaoszczędzili

W 2024 roku aktywa finansowe brutto polskich gospodarstw domowych zwiększyły się względem 2023 r. o niemal 10 proc., co stanowi najsilniejszy wzrost od czterech lat - wynika z raportu przygotowanego przez Allianz. Większość nowych oszczędności Polaków została ulokowana w depozytach bankowych.

Allianz zwrócił uwagę, że rok 2024 był kolejnym okresem wzrostów światowej gospodarki, a zarazem rekordowym pod względem zgromadzonych aktywów finansowych gospodarstw domowych – wzrost o 8,7 proc. przewyższył pod tym względem wynik odnotowany w 2023 roku. Na koniec 2024 roku łączne aktywa finansowe osiągnęły poziom 269 bln euro.

„W 2024 roku aktywa finansowe brutto polskich gospodarstw domowych zwiększyły się o 9,8 proc., co stanowi najsilniejszy wzrost od czterech lat. Ten wynik był napędzany wzrostami obserwowanymi we wszystkich klasach aktywów – wartość papierów wartościowych wzrosła o 10,6 proc., depozytów bankowych o 9,5 proc., natomiast ubezpieczeń oraz produktów emerytalnych o 6,9 proc.” - podali autorzy publikacji.

Podkreślili, że wartość nowych oszczędności wzrosła o 63 proc. w porównaniu z poprzednim rokiem, do rekordowego poziomu 51 mld euro. Pomimo tego, że papiery wartościowe były najszybciej rosnącą klasą aktywów, większość nowych oszczędności, bo 70 proc., została ulokowana w depozytach bankowych. „Ich udział w portfelu na poziomie 52 proc. czyni je największą klasą aktywów finansowych w Polsce. Pozostała część została ulokowana przede wszystkim w ubezpieczeniach oraz programach emerytalnych” - dodali.

Z raportu wynika, że w 2024 roku zobowiązania polskich gospodarstw domowych wzrosły o 2,6 proc. „Zdecydowanie szybszy przyrost wartości aktywów finansowych spowodował, że wskaźnik zadłużenia gospodarstw domowych (zobowiązania jako procent PKB) kontynuował spadek, osiągając poziom 30 proc., o 14 pp. poniżej szczytu z 2016 roku” - czytamy.

„W 2024 roku polskie gospodarstwa domowe odnotowały bardzo solidny wzrost aktywów finansowych, co może wskazywać na rosnącą świadomość potrzeby oszczędzania. Jednocześnie struktura oszczędności wciąż pozostaje bardzo zachowawcza, z dominującą rolą depozytów bankowych. Pokazuje to, że nadal wyzwaniem jest zbudowanie większej świadomości inwestycyjnej, która pozwoli na dywersyfikację portfeli, tak aby Polacy mogli w pełni korzystać z możliwości, jakie daje rynek kapitałowy oraz różne klasy aktywów” – podsumował, cytowany w informacji, prezes TFI Allianz Polska Robert Hörberg.

