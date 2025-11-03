Polkomtel z zarzutami od UOKiK

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) postawił zarzuty spółce Polkomtel za naruszanie zbiorowych interesów konsumentów i stosowanie niedozwolonych postanowień umownych, podał Urząd. Kwestionuje praktyki polegające na nieuprawnionym pobieraniu opłat za utrzymanie numeru w sieci, podwyższaniu cen bez podstawy prawnej i przekazywaniu na starterze niepełnej informacji o warunkach usług. Polkomtel nie komentuje postępowania.

Klauzule dotyczące opłaty za utrzymanie numeru budzą poważne zastrzeżenia Urzędu. Konsumenci zmuszani są do płacenia za utrzymanie numeru w sieci. Tymczasem utrzymanie numeru jest obowiązkiem przedsiębiorcy wynikającym z zawartej umowy. Opłata przypomina karę umowną za - według spółki - niepełne korzystanie z usług, podano.

Prezes UOKiK: zarzuty naruszenia zbiorowych interesów konsumentów…

„Oferty telefonii na kartę z założenia mają zapewniać swobodę korzystania z usługi i wybór kwot zasilenia. Jest to tzw. system przedpłacony (pre-paid) - konsumenci kupują określoną wartość doładowania i dysponują tymi środkami według potrzeb. Tymczasem, klienci Polkomtel są obciążani dodatkowymi opłatami, które wpływają na możliwość korzystania z usług oraz podwyższonymi cenami wprowadzonymi jednostronnie podczas trwających zobowiązań. Prezes UOKiK postawił spółce zarzuty naruszenia zbiorowych interesów konsumentów i stosowania niedozwolonych postanowień umownych” - czytamy w komunikacie.

… i stosowania niedozwolonych postanowień umownych

Polkomtel początkowo w ofertach telefonii na kartę pobierał opłatę za brak aktywności na koncie w wysokości 3 zł, a następnie zastąpił ją opłatą za utrzymanie numeru w sieci - w kwocie 5 zł. W celu uniknięcia pobrania tej opłaty konsument powinien wykonać aktywności zdefiniowane przez spółkę, np. wykonać tyle połączeń głosowych, wysłać tyle SMSów/MMSów, skorzystać z takiego wolumenu transmisji danych, żeby jego łączna aktywność wyniosła 5 zł, podano także.

„Częstotliwość korzystania z telefonii w ofertach na kartę nie może wynikać z nacisku ze strony przedsiębiorcy. System przedpłacony zakłada elastyczność konsumentów w kwestii czasu, kwoty zasilenia i dysponowania środkami. Klienci Polkomtel, chcąc zapobiec pobraniu środków znajdujących się na koncie, mogą podejmować aktywności, których nie podjęliby, gdyby nie zastosowane postanowienia umowne” - powiedział prezes UOKiK Tomasz Chróstny.

Jak wynika z analizy Urzędu, klientom, którzy do 6 lutego 2023 r. zawarli z Polkomtel umowy w modelu przedpłaconym, spółka nie doręczyła treści proponowanych zmian obejmujących wprowadzenie opłaty za utrzymanie numeru w sieci, nie posiadała też podstawy ustawowej ani odpowiedniej przesłanki umownej, która umożliwiłaby jednostronną modyfikację cenników czy regulaminów. Mimo to pobierała od nich tę opłatę. Podobnie jak od klientów, którzy od 7 lutego 2023 r. do 8 listopada 2024 r. zawarli umowy w modelu przedpłaconym w ramach taryfy „Plus Elastyczna na Kartę”, choć w cenniku nie znajdowała się odpowiednia podstawa umowna - brakowało wskazania opłaty za utrzymanie numeru, tak aby konsumenci wiedzieli na jakie warunki się decydują.

Jednostronna zmiana warunków trwającej umowy

„Co więcej, Polkomtel jednostronnie zmienił warunki trwających umów podwyższając opłatę za minutę połączenia oraz krajową wysyłkę SMS i MMS w większości taryf na kartę. Zmiany objęły również środki wcześniej zgromadzone na kontach klientów. To kolejna praktyka, którą spółka może naruszać zbiorowe interesy konsumentów” - czytamy dalej w komunikacie.

UOKiK zakwestionował też sposób informowania przez Polkomtel o opłacie za utrzymanie numeru na opakowaniach starterów w taryfach „Plus Elastyczna na Kartę”, „Prosto na Kartę” oraz „Giga Plus”.

„Konsumenci mogą nie wiedzieć, że taka opłata ich obowiązuje, ponieważ nie jest uwzględniona w warunkach przedstawionych na opakowaniu startera, które konsument widzi przed podjęciem decyzji o jego zakupie. Na zewnętrznej części starterów spółka nie podaje informacji o tej opłacie. Przed zakupem konsument otrzymuje jedynie informację, że podsumowanie warunków umowy znajduje się na wewnętrznej stronie startera. Zatem żeby poznać wysokość i częstotliwość pobierania opłaty za utrzymanie numeru, konsument musi najpierw starter kupić i go rozpakować” - wskazano.

Spółce grozi kara do 10 proc. obrotu

W ocenie prezesa UOKiK informacje o opłacie za utrzymanie numeru, którą spółka może co miesiąc pobierać w określonych sytuacjach, w tym o jej wysokości, częstotliwości pobierania i okolicznościach uprawniających do jej pobierania, należy traktować jako istotną dla podjęcia decyzji dotyczącej umowy. Zaniechanie jej podania nie pozwala konsumentowi realnie oszacować opłacalności oferty i porównać ją z warunkami konkurencji, podkreślono.

Jeśli zarzuty się potwierdzą, za każdą kwestionowaną praktykę oraz stosowanie niedozwolonych postanowień umownych spółce Polkomtel grozi kara do 10 proc. obrotu.

Polkomtel nie komentuje postępowania UOKiK

Arkadiusz Majewski z działu komunikacji korporacyjnej Polkomtel przekazał PAP, że spółka nie komentuje postępowania UOKiK.

Cyfrowy Polsat i Polkomtel (Grupa Polsat Plus) tworzą zintegrowaną grupę medialno-telekomunikacyjną kontrolowaną przez Zygmunta Solorza. Akcje spółki są notowane na GPW od 2008 r.; spółka wchodzi w skład indeksu WIG20.

