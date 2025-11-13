Przeszukania w siedzibie potentata rynku kas fiskalnych

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wszczął postępowanie wyjaśniające w sprawie możliwej zmowy cenowej na rynku m.in. kas fiskalnych i terminali płatniczych - poinformował UOKiK. Przeszukano siedziby firmy Posnet oraz jej partnerów handlowych.

„Do UOKiK wpłynęły informacje wskazujące, że spółka Posnet Polska razem z partnerami handlowymi w niedozwolony sposób ustala ceny swoich produktów, m.in. kas fiskalnych, terminali płatniczych czy skanerów kodów kreskowych. Urząd przeprowadził analizę, z której wynikało, że ceny urządzeń fiskalnych w sklepach internetowych były na tym samym lub bardzo podobnym poziomie” – poinformował Urząd Konkurencji i Konsumentów w czwartkowym komunikacie.

Z komunikatu wynika, że UOKiK wszczął postępowanie wyjaśniające i zlecił przeszukania. Odbyły się one za zgodą sądu i w asyście policji w siedzibie producenta kas fiskalnych – firmie Posnet Polska oraz u trzech dystrybutorów: Esc w Krakowie, Segal w Opolu i Dotkom w Tychach.

Prezes UOKiK Tomasz Chróstny / autor: materiały prasowe UOKiK

„Zmowa cenowa oznaczałaby, że przedsiębiorcy nie mogli kupić urządzeń fiskalnych znanej marki taniej niż w ustalonych odgórnie cenach. Analizujemy obecnie materiał dowodowy zebrany w trakcie przeszukań” – wyjaśnił, cytowany w komunikacie, prezes UOKiK Tomasz Chróstny.

Urząd podkreślił, że postępowanie wyjaśniające prowadzone jest w sprawie, a nie przeciwko konkretnym przedsiębiorcom. Dodał, że jeśli zebrany materiał potwierdzi podejrzenia, wówczas prezes UOKiK rozpocznie postępowanie antymonopolowe i postawi zarzuty konkretnym podmiotom.

„Za udział w porozumieniu ograniczającym konkurencję grozi kara finansowa w wysokości do 10 proc. obrotu przedsiębiorcy. Menadżerom odpowiedzialnym za zawarcie zmowy grozi z kolei kara pieniężna w wysokości do 2 mln zł” – poinformował UOKiK.

PAP, sek

