Cyfrowy Polsat: Zygmunt Solorz usunięty ze stanowiska!

W Krajowym Rejestrze Sądowym pojawił się wpis, który oficjalnie potwierdza zmiany we władzach Cyfrowego Polsatu. To symboliczny moment w historii medialno-telekomunikacyjnego imperium Zygmunta Solorza – jego twórca został usunięty z funkcji szefa rady nadzorczej. Co doprowadziło do tej decyzji i kto przejął stery w grupie?

15 października w Krajowym Rejestrze Sądowym pojawił się wpis potwierdzający roszady personalne w Cyfrowym Polsacie, które faktycznie miały miejsce już trzy miesiące wcześniej. Jak informowały Wirtualne Media, podobne zmiany zostały zaakceptowane również w strukturach Polkomtelu, operatora sieci Plus.

Jeszcze w drugiej połowie lipca 2025 roku Zygmunt Solorz został odwołany z funkcji przewodniczącego rad nadzorczych w Netii i Telewizji Polsat. W każdej z tych spółek jego miejsce zajął Daniel Kaczorowski – prawnik od lat współpracujący z grupą Cyfrowy Polsat.

Kaczorowski przejmuje kontrolę

W KRS wpis dotyczący zmian w radzie nadzorczej Netii pojawił się już na początku sierpnia, jednak na zatwierdzenie w przypadku Telewizji Polsat trzeba było czekać do jesieni. W październiku potwierdziły się także informacje o dalszych przetasowaniach: Andrzej Abramczuk zastąpił Mirosława Błaszczyka na stanowisku prezesa, a Daniel Kaczorowski został wybrany na przewodniczącego rady nadzorczej – funkcję, którą wcześniej pełnił Solorz.

Koniec epoki Błaszczyka

Mirosław Błaszczyk był jednym z najbliższych współpracowników Solorza. Funkcję prezesa Cyfrowego Polsatu i Polkomtelu objął w 2019 roku. Wcześniej, w latach 2007–2019, kierował Telewizją Polsat, gdzie wcześniej pełnił także funkcje dyrektora biura zarządu i prokurenta. Jego odejście symbolicznie zamyka pewien etap w historii grupy, ściśle powiązany z osobą jej założyciela.

Abramczuk i nowy porządek w grupie

Nowym prezesem został Andrzej Abramczuk, od 2018 roku stojący na czele zarządu i pełniący funkcję dyrektora generalnego Netii. Wcześniej był związany m.in. z operatorem sieci Play. Decyzję o zmianach personalnych podjęła rada TiVi Foundation, działająca pod nadzorem kuratora. Zmiany w strukturze grupy mogą zwiastować nowy etap – z nowymi liderami, ale wciąż w cieniu nazwiska jej twórcy.

Źródło: PAP

