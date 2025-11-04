Katowice zablokowane. "Walczymy by Śląsk nie umarł" [ZDJĘCIA]

4 listopada ulicami Katowic przechodzi wielki marsz związków zawodowych ze Śląska.„To sprzeciw wobec pogarszającej się sytuacji w przemyśle, hutnictwie i górnictwie” – podają organizatorzy.

Związki zawodowe ze Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego połączyły siły, a 13 października wznowiony został Międzyzwiązkowy Komitet Protestacyjno-Strajkowy Regionu Śląsko-Dąbrowskiego. To wielki dzień dla Śląska i wieli protest przeciwko temu, że znów źle się dzieje za czasów Tuska.

Kilka tysięcy osób bierze udział w wielkim proteście w Katowicach / autor: PAP

„ Śląsk wyszedł na ulice”

Górnicy i hutnicy powiedzieli dość. Marszem chcą zwrócić uwagę na gigantyczne problemy przemysłu, które z dnia na dzień się pogłębiają, a rząd Tuska dba przede wszystkim lub wyłącznie o dobry PR.

Marsz gwiaździsty

Około godziny 15:30 trzy pochody związkowców wyruszyły z Załęża, parku Kościuszki i spod Spodka, by spotkać się przed Śląskim Urzędem Wojewódzkim i zaprotestować wspólnie przeciwko pogarszającej się sytuacji w przemyśle, hutnictwie i górnictwie.

Jest to wspólna manifestacja przedstawicieli wszystkich organizacji zrzeszonych w Międzyzwiązkowym Komitecie Protestacyjno-Strajkowym Regionu Śląsko-Dąbrowskiego / autor: PAP

Walczymy o to, żeby Śląsk nie umarł - podkreśla przewodniczący śląsko-dąbrowskiej Solidarności Dominik Kolorz.

Solidarni / autor: PAP

Śląsk się jednoczy

Komitet, który został reaktywowany po pięciu latach, skupia organizacje takie jak Solidarność, OPZZ, Forum Związków Zawodowych i Sierpień 80.

Decydując się na taką formę manifestacji, czyli marszu gwiaździstego, chcemy pokazać naszą jedność. Przychodzimy z różnych stron, reprezentujemy różne organizację związkowe, ale jednoczy nas wspólny cel. Obrona przemysłu w naszym regionie, obrona miejsca pracy na Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim - tłumaczy Piotr Nowak, wiceprzewodniczący śląsko-dąbrowskiej „Solidarności”.

Pogarsza się sytuacja Ślązaków

Strajk jest wynikiem narastających problemów w kluczowych sektorach przemysłowych Śląska – motoryzacji, hutnictwie, górnictwie i przemyśle węglowym. Problemy i ich skutki mogą być katastrofalne nie tylko dla regionu, ale i dla całej gospodarki Polski.

Znikają kolejne miejsca w motoryzacji. Przemysł hutniczy w Polsce przegrywa z zalewem importowanej stali z Chin i z Ukrainy. Umowa społeczna dotycząca transformacji górnictwa i regionu nie jest realizowana. Sytuacja Jastrzębskiej Spółki Węglowej jest beznadziejna. W koksownictwie grozi nam utrata płynności finansowej. Walczymy o to, żeby Śląsk nie umarł – podkreśla szef śląsko-dąbrowskiej „Solidarności”.

Związki połaczyły siły / autor: PAP

Zmiana ruchu

Demonstracja rozpoczęła się o godz. 15.30, kiedy to z różnych punktów Katowic (Załęże, park Kościuszki i Spodek) wyruszyły pochody, które połączą się na Śląskim Urzędzie Wojewódzkim. W szczytowych godzinach protestu, przewidywana liczba uczestników może wynieść ponad 10 tysięcy osób, co może powodować poważne utrudnienia w ruchu drogowym w centrum miasta.

Zablokowane ulice w Katowicach / autor: PAP

Jak podaje oficjalny profil miasta Katowice, „W związku z tym, że protest zaplanowany jest w godzinach popołudniowego szczytu komunikacyjnego, należy liczyć się z dużymi utrudnieniami w ruchu. Zgodnie ze zgłoszeniem organizatorów, szacunkowa liczba uczestników może sięgnąć nawet 10 tys. osób.

W związku z protestem, należy liczyć się z czasowymi wyłączeniami z ruchu niektórych odcinków ulic w Katowicach:

15:00 - 16:00: ul. Gliwicka na odcinku od ul. Żelaznej do ul. Grundmana

15:00 - 17:00: ul. Gliwicka na odcinku od ul. Grundmana do pl. Wolności

15:00 - 16:00: al. Roździeńskiego na odcinku od ronda im. Gen. J. Ziętka do ul. Dudy Gracza

15:00 - 17:00: al. Korfantego (jezdnia wschodnia) na odcinku od skrzyżowania z ul. Moniuszki do ronda im. Gen. J. Ziętka

15:00 - 17:00: ul. Uniwersytecka

15:00 - 17:00: ul. Moniuszki

15:00 - 17:00: ul. Szkolna

15:00 - 17:00: ul. Warszawska na odcinku od ul. Francuskiej do ul. Szkolnej

15:00 - 17:00: ul. Francuska na odcinku od ul. Powstańców do ul. Warszawskiej

15:00 - 17:00: ul. Kościuszki na odcinku od wyjazdu z podziemnego dworca do pl. Miarki oraz od ul. Zgrzebnioka do pl. Miarki

15:00 - 17:00: ul. Kochanowskiego na odcinku od pl. Miarki do wjazdu na podziemny dworzec

15:00 - 19:30: ul. Jagiellońska

Zaleca się wcześniejsze zaplanowanie alternatywnych tras.

