Katowice zablokowane. "Walczymy by Śląsk nie umarł" [ZDJĘCIA]
4 listopada ulicami Katowic przechodzi wielki marsz związków zawodowych ze Śląska.„To sprzeciw wobec pogarszającej się sytuacji w przemyśle, hutnictwie i górnictwie” – podają organizatorzy.
Związki zawodowe ze Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego połączyły siły, a 13 października wznowiony został Międzyzwiązkowy Komitet Protestacyjno-Strajkowy Regionu Śląsko-Dąbrowskiego. To wielki dzień dla Śląska i wieli protest przeciwko temu, że znów źle się dzieje za czasów Tuska.
„Śląsk wyszedł na ulice”
Górnicy i hutnicy powiedzieli dość. Marszem chcą zwrócić uwagę na gigantyczne problemy przemysłu, które z dnia na dzień się pogłębiają, a rząd Tuska dba przede wszystkim lub wyłącznie o dobry PR.
Marsz gwiaździsty
Około godziny 15:30 trzy pochody związkowców wyruszyły z Załęża, parku Kościuszki i spod Spodka, by spotkać się przed Śląskim Urzędem Wojewódzkim i zaprotestować wspólnie przeciwko pogarszającej się sytuacji w przemyśle, hutnictwie i górnictwie.
Walczymy o to, żeby Śląsk nie umarł - podkreśla przewodniczący śląsko-dąbrowskiej Solidarności Dominik Kolorz.
Śląsk się jednoczy
Komitet, który został reaktywowany po pięciu latach, skupia organizacje takie jak Solidarność, OPZZ, Forum Związków Zawodowych i Sierpień 80.
Decydując się na taką formę manifestacji, czyli marszu gwiaździstego, chcemy pokazać naszą jedność. Przychodzimy z różnych stron, reprezentujemy różne organizację związkowe, ale jednoczy nas wspólny cel. Obrona przemysłu w naszym regionie, obrona miejsca pracy na Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim - tłumaczy Piotr Nowak, wiceprzewodniczący śląsko-dąbrowskiej „Solidarności”.
Pogarsza się sytuacja Ślązaków
Strajk jest wynikiem narastających problemów w kluczowych sektorach przemysłowych Śląska – motoryzacji, hutnictwie, górnictwie i przemyśle węglowym. Problemy i ich skutki mogą być katastrofalne nie tylko dla regionu, ale i dla całej gospodarki Polski.
Znikają kolejne miejsca w motoryzacji. Przemysł hutniczy w Polsce przegrywa z zalewem importowanej stali z Chin i z Ukrainy. Umowa społeczna dotycząca transformacji górnictwa i regionu nie jest realizowana. Sytuacja Jastrzębskiej Spółki Węglowej jest beznadziejna. W koksownictwie grozi nam utrata płynności finansowej. Walczymy o to, żeby Śląsk nie umarł – podkreśla szef śląsko-dąbrowskiej „Solidarności”.
Zmiana ruchu
Demonstracja rozpoczęła się o godz. 15.30, kiedy to z różnych punktów Katowic (Załęże, park Kościuszki i Spodek) wyruszyły pochody, które połączą się na Śląskim Urzędzie Wojewódzkim. W szczytowych godzinach protestu, przewidywana liczba uczestników może wynieść ponad 10 tysięcy osób, co może powodować poważne utrudnienia w ruchu drogowym w centrum miasta.
Jak podaje oficjalny profil miasta Katowice, „W związku z tym, że protest zaplanowany jest w godzinach popołudniowego szczytu komunikacyjnego, należy liczyć się z dużymi utrudnieniami w ruchu. Zgodnie ze zgłoszeniem organizatorów, szacunkowa liczba uczestników może sięgnąć nawet 10 tys. osób.
W związku z protestem, należy liczyć się z czasowymi wyłączeniami z ruchu niektórych odcinków ulic w Katowicach:
15:00 - 16:00: ul. Gliwicka na odcinku od ul. Żelaznej do ul. Grundmana
15:00 - 17:00: ul. Gliwicka na odcinku od ul. Grundmana do pl. Wolności
15:00 - 16:00: al. Roździeńskiego na odcinku od ronda im. Gen. J. Ziętka do ul. Dudy Gracza
15:00 - 17:00: al. Korfantego (jezdnia wschodnia) na odcinku od skrzyżowania z ul. Moniuszki do ronda im. Gen. J. Ziętka
15:00 - 17:00: ul. Uniwersytecka
15:00 - 17:00: ul. Moniuszki
15:00 - 17:00: ul. Szkolna
15:00 - 17:00: ul. Warszawska na odcinku od ul. Francuskiej do ul. Szkolnej
15:00 - 17:00: ul. Francuska na odcinku od ul. Powstańców do ul. Warszawskiej
15:00 - 17:00: ul. Kościuszki na odcinku od wyjazdu z podziemnego dworca do pl. Miarki oraz od ul. Zgrzebnioka do pl. Miarki
15:00 - 17:00: ul. Kochanowskiego na odcinku od pl. Miarki do wjazdu na podziemny dworzec
15:00 - 19:30: ul. Jagiellońska
Zaleca się wcześniejsze zaplanowanie alternatywnych tras.
rmf fm, money, jb
»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje
»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:
Bill Gates odwołuje zmianę klimatu. Zagłady ludzkości jednak nie będzie”
Atom i energetyka. „To zamach na naszą perłę”
„Godziny basiowe”, czyli jak nauczyciele pracują za darmo
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.