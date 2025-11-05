OEE (Overall Equipment Effectiveness) – jak systemy MES i ERP pomagają mierzyć i poprawiać wydajność maszyn?

Efektywna praca maszyn jest fundamentem nowoczesnej produkcji. Jednak bez właściwych narzędzi precyzyjne pomiary wskaźnika – OEE i poprawa wyników są wyzwaniem. Z tego względu w nowoczesnej produkcji przydają się systemy MES i ERP. Narzędzia zbierają dane z produkcji w czasie rzeczywistym, umożliwiają kompleksową analizę wydajności maszyn i kontrolę postępu zleceń produkcyjnych. Jak technologia poprawia OEE i co to oznacza dla Twojej firmy? Przekonaj się!

Definicja i sposób obliczania wskaźnika OEE dla maszyn

OEE, czyli Ogólna Efektywność Wyposażenia, jest jednym z kluczowych wskaźników wydajności maszyn i linii produkcyjnych. Uwzględnia trzy wartości: dostępność, wydajność oraz jakość. Poszczególne parametry oblicza się w następujący sposób:

• Dostępność: pokazuje faktyczny czas pracy maszyn w stosunku do planowanego czasu operacyjnego – z wyłączeniem zaplanowanych przestojów. Wzór wygląda następująco:

Dostępność = rzeczywisty czas pracy/planowany czas pracy

• Wydajność: porównuje ilość wyprodukowanych jednostek z teoretycznym maksimum, czyli ilością produktów, jakie mogłyby zostać ukończone w tym samym czasie:

Wydajność = produkcja wykonana/produkcja docelowa

• Jakość: informuje, jaki procent ukończonych produktów spełnia wymagania jakościowe

Jakość = liczba dobrych produktów/całkowita liczba produktów

Dla zobrazowania: jeśli maszyna pracowała przez 7 z 8 godzin (dostępność 87,5 %), wyprodukowała 350 jednostek z zaplanowanych 400 (wydajność również 87,5%), 340 nich spełnia normy jakości (jakość na poziomie 97,14%), to OEE wynosi ok. 74%.

Regularna analiza OEE umożliwia szybszą identyfikację obszarów wymagających poprawy. Spadek poziomu dostępności może alarmować o konieczności przeglądu technicznego maszyn. Przyczyną niskiej wydajności może być z kolei długi czas przezbrajania maszyn, a spadku jakości nieprawidłowa konfiguracja gniazd produkcyjnych. Stałe monitorowanie wskaźnika OEE oznacza sprawne wykrywanie tego typu wyzwań, co przekłada się na realny wzrost efektywności produkcji.

Dane i metryki wykorzystywane przez MES i ERP

Systemy MES (Manufacturing Execution System) i ERP (Enterprise Resource Planning) odgrywają kluczową rolę w zbieraniu i analizowaniu danych produkcyjnych, umożliwiając precyzyjne obliczanie wskaźnika OEE.

MES rejestruje szczegółowe informacje o czasie pracy maszyn, liczbie ukończonych jednostek oraz przyczynach przestojów. Monitoruje pracę urządzeń za pośrednictwem specjalnych czujników. Zebrane dane przekształca w wyczerpujące raporty. W ten sposób umożliwia szybkie wykrywanie np. spadku wydajności maszyn i wdrażanie programów naprawczych.

Z kolei system ERP gromadzi dane o zleceniach produkcyjnych, harmonogramach produkcji i stanach magazynowych, wspierając proces efektywnego planowania zasobów firmy.

Podsumowując, współpraca systemów MES i ERP gwarantuje dostęp do dużego katalogu dokładnych i jakościowych informacji pozyskiwanych w czasie rzeczywistym.

Dane te pomagają w profesjonalnym obliczaniu wskaźnika OEE i analizie efektywności maszyn, umożliwiając ciągłe doskonalenie procesów produkcyjnych.

Monitorowanie produkcji i raportowanie OEE na jednym panelu

System MES generuje raporty, które wyświetlają się na pulpitach operatorskich po stronie MES. Dzięki nim można błyskawicznie identyfikować przyczyny przestojów na liniach produkcyjnych i spadku wydajności maszyn. Jednocześnie z systemu ERP zaciągane są informacje o postępie zleceń produkcyjnych, np. ilości ukończonych produktów. Transfer danych jest zautomatyzowany, co minimalizuje ryzyko pomyłek i pozwala na szybkie podejmowanie działań w celu poprawy OEE.

Zwiększ efektywność produkcji dzięki integracji MES i ERP

Zwiększenie wskaźnika OEE zaczyna się od precyzyjnego monitorowania i analizowania pracy maszyn. Pomagają w tym systemy MES i ERP. Integracja narzędzi usprawnia zarządzanie produkcją, przyczynia się do szybszej identyfikacji awarii i pomaga w optymalnym rozdzielaniu zasobów produkcyjnych.

Zautomatyzowane procesy, skoordynowane działania i dostęp do bieżących informacji sprawiają, że jakość wyrobów rośnie, a ilość przestojów (i realnych kosztów) realnie spada.

Myślisz o tym, jak połączenie systemów MES i ERP może zwiększyć wydajność parku maszynowego w Twojej firmie? Zajrzyj na stronę: https://www.streamsoft.pl/produkcja/wskaznik-oee/.

Artykuł sponsorowany