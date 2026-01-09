Kaczyński: grozi kryzys niszczący polskie rolnictwo

Prezes PiS Jarosław Kaczyński ocenił, że protest rolników przeciwko umowie UE z krajami Mercosur jest całkowicie uzasadniony. Według niego, sprawa Mercosuru zagraża polskiemu rolnictwu i sytuacji zdrowotnej społeczeństwa, bo żywność z Ameryki Płd. nie odpowiada standardom, do których się przyzwyczailiśmy.

W piątek źródła unijne podały, że w Brukseli na posiedzeniu ambasadorów państw UE wyrażono zgodę na zawarcie umowy handlowej z państwami Mercosur. Przeciw głosowały: Polska, Francja, Irlandia, Węgry i Austria; Belgia wstrzymała się od głosu. Oznacza to, że przewodnicząca KE Ursula von der Leyen otrzymała „zielone światło” na podpisanie umowy, budzącej protesty rolników w całej Europie. Decydujące dla zgody było poparcie Włoch. Umowa przewiduje obniżenie ceł dla producentów rolnych z państw Mercosur: Argentyny, Brazylii, Paragwaju i Urugwaju. Procedura pisemna – uruchomiona, aby stolice mogły formalnie potwierdzić jej wynik – zakończy się o godz. 17.

W piątek w Warszawie protestowali rolnicy sprzeciwiający się podpisaniu umowy handlowej między Unią Europejską a blokiem państw Ameryki Południowej.

»» O protestach w sprawie Mercosur czytaj tutaj:

Katastrofa za progiem! Umowa UE z Mercosur przyklepana

Mercosur na ostrzu noża!

Kaczyński: Mercosur groźny na wielu planach

Na konferencji prasowej w Sejmie prezes PiS ocenił, że protest rolników jest całkowicie uzasadniony. - Sprawa Mercosuru jest niezmiernie ważna, zagraża polskiemu rolnictwu, ale także zagraża sytuacji zdrowotnej całego społeczeństwa, bo wiadomo, że żywność z Ameryki Południowej nie odpowiada standardom, do których już żeśmy się przyzwyczaili. Można powiedzieć, że także nasze organizmy się do tego przyzwyczaiły - zaznaczył Kaczyński.

Jego zdaniem ekspansja żywności z Ameryki Południowej może też ograniczyć polski eksport do Unii Europejskiej. - A to jest naprawdę bardzo poważna część naszego eksportu w ogóle - dodał prezes PiS.

Rząd Tuska bierny i gotowy do dezinformacji

Według niego, obecny rząd próbuje manipulować w sprawie umowy z krajami Mercosur, próbuje wprowadzić społeczeństwo w błąd i po prostu dopuścił do tej sytuacji związanej z umową z Mercosurem.

Mamy do czynienia z sytuacją kryzysu, który może, a nawet na pewno doprowadzi do tego - bo trzeba jeszcze dodać sprawę związane z Ukrainą - to można będzie określić jako bardzo głęboki, a być może zupełnie niszczący kryzys polskiego rolnictwa - ocenił prezes PiS.

Dodał, że rolnictwo i tak znajduje się dzisiaj w Polsce bardzo trudnej sytuacji, ponieważ ceny wielu produktów są bardzo niskie, często poniżej progu opłacalności, poniżej kosztów produkcji. - W związku z tym to, że rolnicy protestują, to jest ich święte prawo w państwie demokratycznym - podkreślił prezes PiS.

Dlaczego Włochy zmieniły front?

Kaczyński był pytany przez dziennikarzy, czy rozmawiał nt. umowy z Mercosurem z premier Włoch Giorgią Meloni i dlaczego nie udało się przekonać Włochów do zablokowania umowy.

Prezes PiS na wstępie zaznaczył, że ws. umowy z krajami Mercosur z premier Włoch rozmawiał przede wszystkim były premier Mateusz Morawiecki. - Ja rozmawiałem stosunkowo niedawno z panią Meloni, ale akurat w innych kwestiach - zaznaczył Kaczyński.

Natomiast pani Meloni stosuje tę zasadę, którą i my powinniśmy stosować, to znaczy prowadzi politykę w interesie swojego kraju. Uznała, a ma różne powody, żeby uznawać nawet rzeczy nie zawsze dla Włochów najbardziej korzystne, bo kraj jest w niezmiernie trudnej sytuacji - powiedział prezes PiS. Zaznaczył, że to nie Meloni doprowadziła Włochy do takiej sytuacji, tylko jej poprzednicy.

Meachnizm umowy UE z Mercosur

Porozumienie handlowe z państwami Mercosuru – Argentyną, Brazylią, Paragwajem i Urugwajem – wprowadzi preferencje celne dla niektórych produktów rolnych, w tym produktów wrażliwych: wołowiny, drobiu, nabiału, cukru i etanolu. W zamian rynki tych państw otworzą się na towary przemysłowe UE, takie jak samochody, maszyny i leki.

W piątek przyjęto klauzulę ochronną do umowy z Mercosurem we wzmocnionej wersji. Mechanizm będzie mógł prowadzić do wyłączenia preferencji celnych dla producentów z Mercosuru, jeśli ceny produktów wrażliwych w UE spadną o 5 proc. lub jeśli na rynek trafi nagle zbyt duża ilość tych produktów.

Minister rolnictwa Stefan Krajewski zapowiedział w piątek próbę skierowania umowy handlowej z krajami Mercosur do Trybunału Sprawiedliwości UE (TSUE).

PAP, sek

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Kto kupi InPost?

Polacy przenoszą numery do Orange i Play. Masowa skala

Produkcja aut jak w 1954 roku

»»Czy Polaków stać na oszczędzanie i inwestycje? – oglądaj „Piątkę wGospodarce.pl” w telewizji wPolsce24