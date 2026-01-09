Informacje
Kurs polskiej waluty pozostawał stabilny mimo umocnienia dolara / autor: Pixabay
Dolar rośnie, ale złotemu to nie szkodzi

Zespół wGospodarce

  Opublikowano: 9 stycznia 2026, 17:15

W piątek polska waluta pozostaje stabilna, pomimo wzrostu wartości dolara. Rentowności obligacji lekko spadły wobec porannych poziomów. Zdaniem analityków, w przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia kwestii geopolitycznych, apetyt na ryzykowne aktywa może się utrzymywać i wspierać zejście złotego poniżej 4,20/EUR.

Ok. godz. 16.43 kurs EUR/PLN spada o 0,02 proc. do 4,2123, a USD/PLN idzie w górę o 0,1 proc. do 3,62. EUR/USD zniżkuje o 0,13 proc. do 1,1636.

Amerykańskie dane z ograniczonym wpływem na rynek walutowy

W piątek amerykański Departament Pracy podał, że liczba nowych miejsc pracy w sektorach pozarolniczych w Stanach Zjednoczonych wzrosła w grudniu o 50 tys. Oczekiwano zwyżki o 70 tys. W listopadzie liczba nowych miejsc pracy wzrosła o 56 tys. Stopa bezrobocia w USA wyniosła 4,4 proc., oczekiwano 4,5 proc.

Jak ocenia Rafał Sadoch, analityk DM mBanku, dane z amerykańskiego rynku pracy miały ograniczony wpływ na rynek walutowy. Zwrócił on uwagę, że amerykańska waluta na przestrzeni ostatnich dwóch tygodni zyskuje na wartości.

W tym świetle można pozytywnie ocenić złotego, bo zwykle, gdy dolar zyskuje, kapitał odpływa z takich krajów jak Polska, które są zaliczane do rynków wschodzących. Tymczasem, jeśli popatrzymy na notowania EUR/PLN, to od dobrego miesiąca stabilizujemy się w okolicy najniższych poziomów od kwietnia ubiegłego roku. W tym momencie za euro płacimy 4,21 zł. Uwzględniając to, jak mocny jest dolar wydaje się, że jest to dobry wynik” - powiedział PAP Biznes Rafał Sadoch.

Ocenia on, że w najbliższym czasie kluczowy będzie rozpoczynający się sezon wyników spółek w USA, a także negocjacje pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Danią w kontekście Grenlandii.

Jeśli kwestie geopolityczne w przyszłym tygodniu zostałyby pozytywnie rozstrzygnięte i jeśli wyniki amerykańskich spółek ponownie okazałyby się lepsze od prognoz, to apetyt na ryzykowne aktywa może się utrzymywać i potencjalnie dalej wspierać wartość złotego przez zejście poniżej 4,20/EUR” - powiedział.

Stabilizacja także na rynku polskich obligacji

Zdaniem analityka, ostatnie tygodnie przyniosły stabilizację rentowności polskich obligacji, z nadzieją na lekkie spadki.

Jeśli chodzi o rentowności z dłuższego końca krzywej, to widoczna jest względna stabilizacja. Nieznaczne zajście widać na krótkim końcu krzywej, czyli na papierach dwuletnich, czy to w Stanach Zjednoczonych, czy w Polsce. Tutaj rynek spodziewa się dalszych obniżek stóp procentowych i to jest główny element, który cały czas powinien przemawiać za nieznacznym, ale jednak zajściem na południe rentowności obligacji” - powiedział Rafał Sadoch.

PAP Biznes, sek

