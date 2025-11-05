Rząd luzuje przepisy prawa budowlanego

Sejmowe komisje przyjęły poprawki do projektu nowelizacji Prawa budowlanego. Celem zmian jest uproszczenie procedur oraz przyspieszenie realizacji inwestycji. Wśród propozycji znalazło się m.in. wydłużenie okresu budowy tymczasowych obiektów na terenach popowodziowych do dwóch lat, a także doprecyzowanie definicji takich pojęć, jak magazyn energii czy schron.

Komisje ds. deregulacji oraz infrastruktury zgłosiły kilkanaście poprawek, z których część ma charakter merytoryczny. Obejmują one m.in. nową definicję budynku gospodarczego oraz wprowadzenie przepisów dotyczących schronów i ukryć. Zgodnie z decyzją posłów, wszystkie sprawy administracyjne rozpoczęte przed wejściem w życie nowych regulacji będą prowadzone już na podstawie zmienionych przepisów.

Te inwestycje bez pozwolenia

Nowelizacja znacząco rozszerza katalog inwestycji niewymagających pozwolenia na budowę. Bez zezwolenia będzie można postawić m.in. bezodpływowe zbiorniki na wody opadowe o pojemności do pięciu metrów sześciennych, maszty flagowe z kamerami do siedmiu metrów wysokości, a także drobne obiekty przy boiskach – np. szatnie czy małe trybuny. Z kolei zbiorniki o pojemności od pięciu do trzydziestu metrów sześciennych będą wymagały jedynie zgłoszenia.

Nowe definicje i skutki finansowe

Projekt dopuszcza też budowę przydomowych schronów i ukryć doraźnych na podstawie zgłoszenia, bez konieczności uzyskiwania pozwolenia. Ministerstwo Rozwoju przyznaje, że zmiany mogą negatywnie wpłynąć na finanse gmin, ponieważ opłata skarbowa pobierana jest tylko przy wydawaniu pozwolenia na budowę.

Źródło: PAP

Oprac. GS

