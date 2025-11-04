Nowe prawa i obowiązki sołtysów
Od 2026 roku wejdą w życie przepisy, które na nowo określą rolę sołtysa. Ustawa wzmacnia pozycję sołectw, rozszerza ich kompetencje i wprowadza obowiązkowe ubezpieczenie OC i NNW dla sołtysów – po raz pierwszy w historii. Celem zmian jest zwiększenie bezpieczeństwa i podkreślenie znaczenia tej funkcji w lokalnych wspólnotach.
Nowe prawo przyznaje sołtysom możliwość zarządzania mieniem komunalnym, zawierania umów i większy wpływ na decyzje gminy. Od 2026 roku będą oni mogli uczestniczyć w posiedzeniach komisji rady gminy. Na znaczenie zyska również konwent sołtysów – organ doradczy wójta. Zmieni się również ustawa o funduszu sołeckim: będzie mniej biurokracji i więcej elastyczności przy składaniu wniosków. Wprowadzono także możliwość tworzenia młodzieżowych rad sołeckich. Reforma ma uczynić z sołtysa prawdziwego lidera wsi i partnera samorządu.
