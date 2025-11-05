Podatek cukrowy uderzy w sadowników

Stowarzyszenie Krajowa Unia Producentów Soków (KUPS) ostrzega, że planowane przez rząd podwyżki podatku cukrowego uderzą nie tylko w konsumentów, ale przede wszystkim w sektor napojów owocowych i w polskie sadownictwo, jeszcze bardziej pogrążając znajdującą się w głębokim kryzysie branżę.

Opłata zmienna za znajdujący się w składzie produktów cukier – także ten naturalny – ma wzrosnąć o 100 proc., maksymalna stawka – o 50 proc., a stała o 40 proc. To jedno z najwyższych obciążeń fiskalnych dla branży napojowej w całej Unii Europejskiej.

Spadek produkcji murowany-

Julian Pawlak, prezes KUPS, szacuje, że ceny soków i napojów wzrosną o kilkanaście procent, co ograniczy sprzedaż i doprowadzi do spadku produkcji. Ucierpią nie tylko przetwórcy, ale również sadownicy, bo zmniejszy się skup owoców – szczególnie jabłek, marchwi i wiśni.

Podatek rośnie, wpływy do budżetu pikują

W 2024 roku branża przetwórstwa owocowo-warzywnego zużyła 220 tys. ton owoców i warzyw, w tym ponad 200 tys. ton jabłek. Co więcej, wpływy z podatku cukrowego systematycznie maleją – w 2026 roku mają wynieść miliard trzysta tys. zł – to aż o 300 mln mniej pięć lat temu. Podwyżki mogą więc przynieść efekt odwrotny od zamierzonego. [Sens wprowadzenia tej opłaty od początku budził wątpliwości. Miała pozytywnie wpłynąć na zdrowie konsumentów i zwiększyć wpływy do budżetu, jednak nie osiągnęła żadnego z tych celów] – mówi Julian Pawlak.

Źródło: KUPS

Oprac. GS

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Masa zwolnień zalewa Polskę! To „zielone bezrobocie”

Atom i energetyka. „To zamach na naszą perłę”

Nadciąga katastrofa! Niszczący nadmiar energii z OZE