Wiceprezes NBP: Próba zawieszenia prezesa NBP to igranie z ogniem

Próba zawieszenia prezesa Narodowego Banku Centralnego to jest igranie z ogniem i na pewno odbije się bardzo silnie na reputacji Polski - podkreśliła na piątkowej konferencji prasowej wiceprezes NBP Marta Kightley.

„Próba zawieszenia prezesa Narodowego Banku Centralnego to jest naprawdę igranie z ogniem. To na pewno się odbije, bardzo silnie na reputacji Polski i na pewno zareagują bardzo silnie międzynarodowe instytucje takie jak Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Europejski Bank Centralny. Odbije się też (…) to finansowo na naszym kraju” - powiedziała Kightley.