Już dziś, 11 listopada - w Święto Niepodległości - wywiad z prezydentem Karolem Nawrockim!

Dziś, w Święto Niepodległości, o godz. 18:30, telewizja wPolsce24 wyemituje specjalny wywiad z prezydentem Karolem Nawrockim. Rozmowę poprowadzą Emilia Wierzbicki i Wojciech Biedroń.

To wyjątkowa okazja, by w dniu, gdy Polska obchodzi swoją niepodległość, porozmawiać o znaczeniu wolności, współczesnych wyzwaniach stojących przed państwem oraz o wizji działań prezydentury Karola Nawrockiego.