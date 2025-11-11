Informacje
Prezydent Karol Nawrocki w Telewizji wPolsce24 / autor: KPRP/M. Bujak

Już dziś, 11 listopada - w Święto Niepodległości - wywiad z prezydentem Karolem Nawrockim!

  • Opublikowano: 11 listopada 2025, 14:08

Dziś, w Święto Niepodległości, o godz. 18:30, telewizja wPolsce24 wyemituje specjalny wywiad z prezydentem Karolem Nawrockim. Rozmowę poprowadzą Emilia Wierzbicki i Wojciech Biedroń.

To wyjątkowa okazja, by w dniu, gdy Polska obchodzi swoją niepodległość, porozmawiać o znaczeniu wolności, współczesnych wyzwaniach stojących przed państwem oraz o wizji działań prezydentury Karola Nawrockiego.

