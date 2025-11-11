Już dziś, 11 listopada - w Święto Niepodległości - wywiad z prezydentem Karolem Nawrockim!
Dziś, w Święto Niepodległości, o godz. 18:30, telewizja wPolsce24 wyemituje specjalny wywiad z prezydentem Karolem Nawrockim. Rozmowę poprowadzą Emilia Wierzbicki i Wojciech Biedroń.
To wyjątkowa okazja, by w dniu, gdy Polska obchodzi swoją niepodległość, porozmawiać o znaczeniu wolności, współczesnych wyzwaniach stojących przed państwem oraz o wizji działań prezydentury Karola Nawrockiego.
