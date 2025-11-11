Uroczyste obchody Narodowego Święta Niepodległości. Oto zaplanowane atrakcje

We wtorek 11 listopada w całym kraju odbędą się uroczystości związane z Narodowym Świętem Niepodległości. Główne uroczystości z udziałem m.in. prezydenta Karola Nawrockiego i jego małżonki odbędą się na pl. Piłsudskiego w Warszawie. Prezydent wręczy też odznaczenia państwowe.

Warszawa

Ulicami stolicy przejdzie Marsz Niepodległości.

Uroczystości z okazji rocznicy odzyskania niepodległości rozpoczną się we wtorek rano. Przedstawiciele władz państwowych z prezydentem na czele złożą wieńce przed pomnikami Ojców Niepodległości w Warszawie: Wincentego Witosa, Ignacego Jana Paderewskiego, Ignacego Daszyńskiego, Romana Dmowskiego, Wojciecha Korfantego i Józefa Piłsudskiego.

Potem prezydencka para Karol i Marta Nawroccy, a także szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz wezmą udział w mszy za ojczyznę, która będzie celebrowana w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie.

W Pałacu Prezydenckim Karol Nawrocki tradycyjnie wręczy odznaczenia państwowe; podczas tej uroczystości planowane jest wystąpienie głowy państwa.

W południe przedstawiciele najwyższych władz państwowych, z prezydentem i jego małżonką na czele, wezmą udział w uroczystej odprawie wart przed Grobem Nieznanego Żołnierza na pl. Piłsudskiego.

Po południu planowane jest złożenie przy placu Marszałka Józefa Piłsudskiego wieńców przed pomnikami Ofiar Tragedii Smoleńskiej 2010 roku, Prezydenta Lecha Kaczyńskiego i Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Możliwość zwiedzenia Sejmu i Senatu

11 listopada w godzinach 10-16 będzie można odwiedzić Sejm i Senat. Zwiedzający będą mieli możliwość zobaczenia niedostępnych na co dzień miejsc, takich jak Sala Posiedzeń Sejmu i kuluary sejmowe. Około godz. 10.50 na I piętrze w Senacie zwiedzający będą mogli porozmawiać i zrobić sobie zdjęcie z marszałek tej izby Małgorzatą Kidawą-Błońską.

Możliwość zwiedzenia Sejmu i Senatu / autor: PAP

W izbie wyższej w tym roku motywem przewodnim będą czasy I kadencji Senatu II Rzeczypospolitej (1922–1927). Na gości Senatu będą więc czekać: gazeciarze z „Kurierem Senackim” i przedrukami przemówień senatorów II RP, zespół „Mazowsze”, który będzie zachęcał do wspólnego śpiewania pieśni patriotycznych, rękodzielnicy z warsztatami, fotobudka retro, w której każdy będzie mógł zrobić pamiątkowe zdjęcie w stylu międzywojennym.

Kolejka do Sejmu w Warszawie, 11 bm. W związku z Narodowym Świętem Niepodległości, można obejrzeć sale obrad Sejmu i Senatu oraz pomieszczenia posiedzeń komisji parlamentarnych / autor: PAP

Marsz Niepodległości

Ulicami Warszawy przejdzie też Marsz Niepodległości. Tegoroczny Marsz Niepodległości pod hasłem „Jeden naród, silna Polska” rozpocznie się w stolicy o godzinie 13.00 modlitwą na rondzie Dmowskiego.

O godzinie 14.00 nastąpi jego otwarcie, odśpiewanie hymnu, a potem uczestnicy marszu ruszą w stronę błoni Stadionu Narodowego. Manifestację, która od lat przechodzi ulicami Warszawy w rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, od 2011 roku organizuje stowarzyszenie Marsz Niepodległości.

Udział w marszu deklarują politycy Konfederacji i PiS. Do udziału w wydarzeniu zachęcał prezydent Karol Nawrocki.

Spotkajmy się wszyscy, jak co roku, 11 listopada, na Marszu Niepodległości w Warszawie. Do zobaczenia

powiedział Nawrocki w filmie opublikowanym w sobotę na X. Dodał, że to okazja, by dać światu pozytywny sygnał, że Polacy są zjednoczeni i zdeterminowani, by budować wielką Polskę.

Koncerty, potańcówki, zawody sportowe, wydarzenia artystyczne

Poza centralnymi obchodami, corocznym Marszem Niepodległości oraz 35. Biegiem Niepodległości - zaplanowano różnorodne wydarzenia artystyczne, historyczne i rodzinne, m.in. na Cytadeli oraz Krakowskim Przedmieściu. Ukoronowaniem warszawskich obchodów będzie wielki koncert „Wspólna Niepodległa” na Cytadeli, na którym wystąpi 16 artystów z 16 województw. Rozpocznie się on o godzinie 18.00, a artyści zaprezentują tradycyjne pieśni i motywy regionalne w nowoczesnych aranżacjach. Wstęp jest bezpłatny, a na miejsce łatwo będzie dotrzeć dzięki specjalnej, darmowej linii autobusowej „WN”.

Specjalne autobusy ułatwią mieszkańcom przemieszczanie się między miejscami wydarzeń. Dodatkowo uruchomiona zostanie retro linia z zabytkowymi autobusami, w których podczas przejazdu przewodnik opowie o historii 11 listopada i odzyskaniu niepodległości.

O Narodowym Święcie Niepodległości

Narodowe Święto Niepodległości upamiętnia przekazanie przez Radę Regencyjną naczelnego dowództwa wojsk polskich Józefowi Piłsudskiemu tego dnia w 1918 r. Święto zostało ustanowione przez Sejm RP w 1937 r. Zniesiono je w 1945 r. i przez cały okres PRL nie było oficjalnie obchodzone. Święto przywrócono w 1989 r. na mocy ustawy - od tego czasu Narodowe Święto Niepodległości 11 listopada jest dniem wolnym od pracy.

pap, jb

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Biało-czerwoną może wywiesić każdy. „Musi być czysta”

Kuriozalne zapisy w polisach OC dla właścicieli dronów

Terminal utrącony przez ekipę Tuska. „To miało sens”