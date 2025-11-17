Kompedium wiedzy o polskim rynku funduszy inwestycyjnych
Nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Gdańskiego ukazała się publikacja „Rozwój regulacji polskiego rynku funduszy inwestycyjnych” autorstwa Sławomira Antkiewicza.
Sławomir Antkiewicz analizuje rynek funduszy inwestycyjnych w Polsce. Jego badania dotyczą genezy i stanu rozwoju infrastruktury prawnej polskiego rynku funduszy inwestycyjnych oraz uwzględniają ocenę aktów prawnych wciąż obowiązujących lub wcześniej uchylonych. Autor wylicza niedociągnięcia regulacyjne rynku funduszy oraz przypadki naruszania obowiązujących przepisów, a także wskazuje możliwe scenariusze rozwoju rynku funduszy inwestycyjnych w perspektywie 2030 roku.
