Kompedium wiedzy o polskim rynku funduszy inwestycyjnych

Nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Gdańskiego ukazała się publikacja „Rozwój regulacji polskiego rynku funduszy inwestycyjnych” autorstwa Sławomira Antkiewicza.

Sławomir Antkiewicz analizuje rynek funduszy inwestycyjnych w Polsce. Jego badania dotyczą genezy i stanu rozwoju infrastruktury prawnej polskiego rynku funduszy inwestycyjnych oraz uwzględniają ocenę aktów prawnych wciąż obowiązujących lub wcześniej uchylonych. Autor wylicza niedociągnięcia regulacyjne rynku funduszy oraz przypadki naruszania obowiązujących przepisów, a także wskazuje możliwe scenariusze rozwoju rynku funduszy inwestycyjnych w perspektywie 2030 roku.

