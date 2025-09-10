Rosyjskie drony nad Polską! Lotnictwo w akcji

W trakcie dzisiejszego ataku Federacji Rosyjskiej wykonującej uderzenia na obiekty znajdujące się na terytorium Ukrainy, nasza przestrzeń powietrzna została wielokrotnie naruszona przez obiekty typu dron - poinformowało w środę nad ranem Dowództwo Operacyjne RSZ. „Trwa operacja związana z wielokrotnym naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej; przeciwko obiektom wojsko użyło uzbrojenia” - poinformował w nocy z wtorku na środę na platformie X premier Donald Tusk.

Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych podało, że w trakcie nocnego ataku Federacji Rosyjskiej wykonującej uderzenia na obiekty znajdujące się na terytorium Ukrainy, nasza przestrzeń powietrzna została wielokrotnie naruszona przez drony.

„Trwa operacja, której celem jest identyfikacja i neutralizacja obiektów. Na polecenie Dowódcy Operacyjnego RSZ zostało użyte uzbrojenie i trwają czynnosci służb mające na celu odnalezienie zestrzelonych obiektów” - podało dowództwo.

Premier: polskie wojsko użyło uzbrojenia, jestem w kontakcie z prezydentem

Trwa operacja związana z wielokrotnym naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej; przeciwko obiektom wojsko użyło uzbrojenia - poinformował w nocy z wtorku na środę na platformie X premier Donald Tusk

Szef rządu przekazał, że jest w stałym kontakcie z prezydentem i ministrem obrony oraz odebrał meldunek od dowódcy operacyjnego.

Polskie i sojusznicze systemy radiolokacyjne śledziły kilkanaście obiektów, które naruszyły przestrzeń powietrzną. Wobec tych, które mogły stanowić zagrożenie, Dowódca Operacyjny RSZ podjął decyzję o ich neutralizacji. Drony, które mogły stanowić zagrożenie zostały zestrzelone. Trwają działania związane z poszukiwaniem i wskazaniem miejsc możliwego upadku elementów obiektów - poinformował szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.

Szef Sztabu Generalnego WP Wiesław Kukuła po godz. 4 przekazał na X, że operacja jest wciąż w toku i poprosił o cierpliwość w zakresie informowania.

Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Sławomir Cenckiewicz zaapelował z kolei o poleganie na komunikatach Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych i bycie wyczulonym na dezinformację.

Prezydent RP @NawrockiKn jest na bieżąco informowany o sytuacji w związku naruszeniami polskiej przestrzeni powietrznej.Prosimy o śledzenie komunikatów i poleganie na informacjach wychodzących ze strategicznych dowództw Sił Zbrojnych RP oraz służb. Ogromne wyrazy wdzięczności kierujemy do wszystkich osób zaangażowanych w ochronę polskiego nieba. Prosimy także wszystkich o zachowanie spokoju.

Zamknięta przestrzeń powietrzna nad lotniskami w Rzeszowie, Lublinie, Warszawie i Modlinie

Z powodu działania służb państwowych i wojska przestrzeń powietrzna nad częścią kraju, w tym nad Lotniskiem Chopina, została czasowo zamknięta - poinformował w środę port.

Jak dodano, lotnisko pozostaje otwarte, ale aktualnie nie odbywają się operacje lotnicze.

Amerykańska Federalna Administracja Lotnictwa (FAA) poinformowała, że cztery polskie lotniska: Lotnisko Chopina w Warszawie, Warszawa-Modlin, Rzeszów-Jasionka oraz port w Lublinie zostały zamknięte w nocy z wtorku na środę z powodu „nieplanowanej działalności militarnej mającej związek z zapewnieniem bezpieczeństwa państwa„.

„Z powodu działania służb państwowych i wojska w celu zapewnienia bezpieczeństwa, przestrzeń powietrzna nad częścią kraju, w tym nad Lotniskiem Chopina, została czasowo zamknięta. Lotnisko pozostaje otwarte, ale aktualnie nie odbywają się operacje lotnicze” - przekazało lotnisko na portalu społecznościowym.

Jak dodano, pasażerowie proszeni są o śledzenie oficjalnych komunikatów państwowych oraz linii lotniczych.

Zgodnie z przepisami na warszawskim Lotnisku Chopina od godz. 23.30 do godz. 5.30 obowiązuje „core night”, czyli zakaz startów i lądowań samolotów. Nie dotyczy to jednak lotów opóźnionych z przyczyn niezależnych od linii lotniczych, lotów medycznych i związanych z bezpieczeństwem państwa.

USA poinformowane o naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej

Sekretarz stanu i doradca ds. bezpieczeństwa narodowego USA Marco Rubio powiedział, że został poinformowany na temat naruszenia polskiej przestrzeni powietrzne przez rosyjskie drony - podał CNN. Jak podał CNN, Rubio odpowiedział „tak” na pytanie, czy został poinformowany o doniesieniach o rosyjskich dronach nad Polską. To samo pytanie zadano prezydentowi Trumpowi, z którym Rubio i inni czołowi przedstawiciele administracji jedli we wtorek kolację w restauracji nieopodal Białego Domu. Prezydent nie odpowiedział.

