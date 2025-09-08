Ziemniaki tańsze niż... woda!

Na polskich polach urodzaj, a na rynku groza. Zdarza się, że ziemniaki w hurcie kosztują już tylko 25-30 groszy za kilogram, czyli dużo mniej niż półlitrowa butelka wody! Rok temu skupy płaciły plantatorom przeciętnie około złotówki.

Teraz ceny spadają z tygodnia na tydzień, a rynek zalany jest towarem – nie tylko krajowym, ale również z Ukrainy, który płynie do nas szerokim strumieniem.

To katastrofa, nie ma szans na pokrycie kosztów produkcji – alarmuje Michał Dąbrowski ze Stowarzyszenia Polski Ziemniak, cytowany przez branżowy portal TPR.pl.

Rolnicy wyliczają, że przy nakładach rzędu 25 tysięcy złotych na hektar upraw, minimalna cena kilograma kartofli pozwalająca wyjść na zero powinna wynosić co najmniej 50 groszy. Nadzieją miał być eksport, np. na Białoruś, ale cała Europa zmaga się z nadprodukcją i możliwości sprzedaży zagranicznej zmalały niemal do zera. Eksperci nie mają złudzeń – jeśli popyt nie wzrośnie, rolnicy będą zmuszeni magazynować plony i czekać na lepsze czasy. Nie mogą wycofać się z rynku, bo wydali poważne pieniądze na drogie sadzeniaki, a rozliczenie tych inwestycji zajmie im minimum dwa lata.

GS, AgroFlesz

