Ekspansja PKO BP. „Nisko wiszące owoce już zerwane”

PKO BP chce w najbliższych miesiącach otworzyć swoje przedstawicielstwa na Litwie i w Szwecji. Docelowo do 2027 roku bank chce być obecny w ośmiu nowych lokalizacjach, po Niemczech, Czechach, Słowacji i Rumunii, na których już ma oddziały.

„Jesteśmy już na bardzo zaawansowanym etapie analiz. Wybraliśmy dwie lokalizacje, w których chcemy zagościć w ciągu najbliższych miesięcy. Są to Litwa i Szwecja” - powiedział Marek Radzikowski, wiceprezes PKO BP nadzorujący Obszar Operacji i Bankowości Międzynarodowej, podczas czwartkowej konferencji prasowej.

Pytany o powody wyboru tych dwóch lokalizacji, wiceprezes PKO BP odpowiedział: „Tak wyszło z naszych zewnętrznych analiz. Bierzemy pod uwagę wiele różnych wskaźników, które uwzględniają kwestie makro- i mikroekonomiczne, aż do kwestii przedsiębiorstw, które działają na tamtych rynkach. Patrzymy na wzrost gospodarczy, poziom eksportu, importu, bezpośrednich inwestycji zagranicznych, patrzymy na strukturę tamtejszej gospodarki, analizujemy ryzyka, które tam są i na tej podstawie decydujemy, czy warto wejść na konkretny rynek„.

Osiem nowych lokalizacji w planie

Marek Radzikowski poinformował, że nie ma jeszcze decyzji, na które rynki PKO BP wyjdzie w następnym etapie.

„Kolejną lokalizację będziemy mogli ujawnić na przełomie 2025 i 2026 roku. Zdecydowaliśmy, że w czterech przypadkach będą to przedstawicielstwa, a w kolejnych czterech oddziały” - powiedział.

„Pośrednia forma, jaką jest przedstawicielstwo, pozwoli nam bardziej rozeznać się w sytuacji, prześledzić możliwości w danym kraju i w jakiejś perspektywie zdecydować, czy nie chcemy takiego przedstawicielstwa przekształcić w oddział. Dzięki formie przedstawicielstwa możemy to wykonać bardzo szybko, posadowienie oddziału zajmuje więcej czasu” - dodał wiceprezes PKO BP.

Przyspieszenie ekspansji zagranicznej

PKO BP otworzył swój pierwszy oddział bankowości korporacyjnej poza granicami Polski 10 lat temu we Frankfurcie. W 2017 roku oddział bankowości korporacyjnej powstał w Pradze, w 2021 roku w Bratysławie, a niedawno oddział bankowości korporacyjnej bank otworzył w Bukareszcie.

„Wszystkie nasze oddziały zagraniczne są rentowne i dlatego postanowiliśmy przyspieszyć ekspansję zagraniczną. Chcemy rozwijać się znacznie szybciej i szerzej. Jako jedyni jeśli chodzi o polskie banki mamy taką zagraniczną siec oddziałów bankowości korporacyjnej” - powiedział Marek Radzikowski.

Bank idzie w ślad za polskimi firmami

„Przez 10 lat otworzyliśmy 4 oddziały, teraz do 2027 roku chcemy otworzyć aż 8 nowych lokalizacji, zgodnie z naszą strategią. To niezwykle ambitny plan, gdyż nisko wiszące owoce zostały już zerwane, gdyż takie rynki jak w Niemczech czy Czechach były dla nas naturalne i one już zostały zagospodarowane. To nie znaczy, że nieco dalsze rynki nie są uzasadnione z punktu widzenia biznesowego” - dodał.

Wiceprezes PKO BP zwraca uwagę, że polskie przedsiębiorstwa coraz śmielej i mocniej wychodzą ze swoimi inwestycjami za granicę Polski.

„My im chcemy w tym pomagać. Ta inicjatywa biznesowa bardzo mocno się broni jeśli chodzi o zyskowność i rentowność. Będziemy podążać tam, gdzie inwestują polskie firmy, ale nie stronimy też od wspierania korporacji międzynarodowych i lokalnych biznesów na tamtych rynkach” - powiedział Marek Radzikowski.

PAP Biznes, sek

