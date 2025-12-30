Kolejne zwolnienia. Agora zamierza zwolnić 166 osób

Agora zamierza zwolnić do 166 pracowników, czyli 6,5 proc. zatrudnionych. To już kolejna transza zwolnień w spółce.

Pracownicy „out”

Spółka Agora poinformowała we wtorek o zamiarze przeprowadzenia w ramach restrukturyzacji zwolnień grupowych do 166 pracowników, co stanowi 6,56 proc. wszystkich zatrudnionych w Grupie Kapitałowej. Zwolnienia mają objąć Wyborczą, Gazetę.pl, Eurozet Consulting i samą Agorę.

Zwolnienia grupowe

Jak podała Agora, zarządy spółek zależnych: Wyborcza, Gazeta.pl oraz Eurozet Consulting podjęły uchwały o rozpoczęciu procedury zwolnień grupowych i o rozpoczęciu konsultacji ze związkiem zawodowym działającym w tych spółkach.

Ile zatrudnionych pójdzie na bruk?

Zamiarem zarządu Wyborczej jest zwolnienie do końca lutego 2026 r. 60 pracowników zatrudnionych w obszarach wsparcia operacyjnego, sprzedaży, wsparcia biznesowego i redakcji. Stanowi to prawie 13,5 proc. wszystkich zatrudnionych w tej spółce.

Także do końca lutego 2026 r. zarząd Gazeta.pl planuje zwolnić do 63 zatrudnionych w obszarach wsparcia operacyjnego, sprzedaży, wsparcia biznesowego i redakcji, co stanowi ponad jedną czwartą wszystkich zatrudnionych.

Z kolei zarząd Eurozet Consulting także do końca lutego 2026 r. zamierza zwolnić do 13 zatrudnionych w obszarach wsparcia operacyjnego, sprzedaży, wsparcia biznesowego i redakcji, co stanowi ponad 20 proc. wszystkich zatrudnionych.

Czasy likwidacji

Według Agory przyczyną zwolnień grupowych jest „transformacja obszaru cyfrowej działalności Grupy Kapitałowej Agora, która w obecnym modelu funkcjonowania nie jest efektywna”. W celu dostosowania się do realiów rynkowych oraz możliwości finansowych Grupy Kapitałowej Agora została podjęta decyzja o likwidacji części stanowisk pracy, likwidacji stanowisk o powielającym się zakresie obowiązków oraz automatyzacji wybranych procesów, co skutkuje zmniejszeniem zapotrzebowania na pracę - uzasadniła spółka.

Co więcej

Dodatkowo restrukturyzacja zatrudnienia w Grupie Kapitałowej obejmie również spółkę Agora, która zamierza zwolnić do 20 pracowników w obszarach wsparcia biznesowego i operacyjnego, oraz Grupę Radiową Agory i Eurozet, w których zwolnienia obejmą do 10 osób w obszarach wsparcia operacyjnego, sprzedaży, wsparcia biznesowego i redakcji. Jak podkreśliła Agora, w tych spółkach restrukturyzacja nie będzie miała charakteru zwolnień grupowych z uwagi na liczbę osób objętych restrukturyzacją, która nie przekracza progów określonych w ustawie.

Starty spółki Agora

W pierwszych trzech kwartałach 2025 r. Agora osiągnęła prawie 1,1 mld zł przychodu - o 6,1 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2024 r. Zysk EBITDA w tym okresie wyniósł 176,8 mln zł, a EBIT 41,1 mln zł. Obydwa wskaźniki odnotowały poprawę w stosunku do analogicznego okresu 2024 r. - odpowiednio o 16,1 i o 83,5 proc. Strata netto wyniosła 16 mln zł, natomiast strata netto przypadająca na akcjonariuszy jednostki dominującej wyniosła 19,0 mln zł, wobec 24,4 mln zł straty przed rokiem.

O Agorze

Grupa Agora to spółka giełdowa, jedna z największych grup mediowych w kraju, do której należy 9 stacji radiowych, w tym Radio Zet, Radio Tok FM, Antyradio i Radio Złote Przeboje. W skład grupy wchodzi również dziennik „Gazeta Wyborcza” i serwis Wyborcza.pl oraz portal Gazeta.pl. Grupa Agora ma w swoim portfolio również sieć kin Helios, firmę Next Film zajmującą się produkcją i dystrybucją filmów, firmę reklamową AMS oraz Wydawnictwo Agora specjalizujące się w wydawaniu książek.

pap, jb