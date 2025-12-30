Informacje
Prezydent Karol Nawrocki / autor: PAP

Prezydent Nawrocki wysłał notatkę do rządu. Przydacz wbija szpilę

  • Opublikowano: 30 grudnia 2025, 16:16

    Aktualizacja: 30 grudnia 2025, 19:00

Notatka z rozmów Pana Prezydenta podpisana i wysłana do odbiorców w Rządzie. Notatek z Kancelarii Premiera z jego rozmów z ostatnich 5 miesięcy nadal brak” - zauważa prezydencki minister Marcin Przydacz. .

Prezydent pracuje a rząd nie współpracuje?

Kancelaria prezydenta po dwóch dniach przesłała Ministerstwu Spraw Zagranicznych notatkę z rozmowy telefonicznej Karola Nawrockiego z Donaldem Trumpem.

Notatka z rozmów Pana Prezydenta podpisana i wysłana do odbiorców w Rządzie. Notatek z Kancelarii Premiera z jego rozmów z ostatnich 5 miesięcy nadal brak - napisał na platformie x Marcin Przydacz.

To uwaga, która jeszcze bardziej podkreśla, jak pracowity jest prezydent i jak bardzo jest chętny do współpracy na rzecz dobra Polek i Polaków.

Profesjonalizm i gotowość do współdziałania po stronie Kancelarii Prezydenta jak zwykle spotyka się z małostkowością po stronie Rządu - podsumowuje Przydacz

Tymczasem rząd nie tylko nie wykazuje woli współpracy, o której tak chętnie mówi, ale przez swoje zaniedbania naraża interesy Polski na szwank i utratę kolejnych możliwości rozwoju.

