Limity na wypłatę gotówki. Już nie wypłacisz, ile chcesz

W związku z nowymi regulacjami, które banki wprowadzają jako wewnętrzne regulacje, nie zawsze będziemy mogli wypłacić taką ilość gotówki, jaką chcemy. Mimo, że czasem gotówka jest niezbędna, to dostęp do niej w bankomatach bywa ograniczony.

Zwykle, jednorazowa wypłata z bankomatu wynosi od 800 zł do 1000 zł, choć w niektórych przypadkach, np. w PKO BP, limit może wynieść nawet 20 tys. zł dziennie. Limity te zależą od banku, rodzaju konta i indywidualnych ustawień klienta. Wypłata gotówki w bankomatach jest również uzależniona od stanu urządzenia – czasami brak wystarczających zasobów w maszynie uniemożliwia realizację transakcji.

Każdy bank ustala własne limity.I tak oto w kolejnych bankach wypłacimy tylko:

- Euronet – maksymalnie 800 zł,

- Planet Cash – do 1 000 zł,

- PKO BP – aż 10 000 zł,

- Santander – do 5 000 zł,

- Pekao SA – limit wynosi 5 000 zł,

- Millennium – 5 000 zł,

- mBank – do 5 000 zł,

- ING Bank Śląski – 5 000 zł,

- Alior Bank – do 3 000 zł.

W przypadku potrzeby wypłaty dużej sumy, np. kilkunastu tysięcy złotych, najlepszym rozwiązaniem jest udanie się do oddziału banku, ponieważ bankomaty zazwyczaj obsługują wypłaty tylko do kilku tysięcy złotych.

forsal, jb