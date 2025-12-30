Jadą! „Stop Mercosur”! „Stop Mercosur”! [ZDJĘCIA]

Rolnicy protestują na drogach przeciwko umowie Mercosur. To pokojowy protest polskich rolników, skierowany przeciwko umowie, która korzystna jest jedynie dla niemieckiej gospodarki. Polskim rolnikom grozi bankructwo. Protesty odbywają się również w innych krajach Europy.

Głosy rolników

My nie wyjeżdżamy na drogi dla przyjemności. Wyjeżdżamy, dlatego że nie zgadzamy się z polityką Unii Europejskiej w zakresie negocjowania umowy z Mercosurem - oświadczył rozmówca Piotra Salaka dla rmf fm. Widzimy bierność i nieskuteczność polskich polityków w ochronie naszego rolnictwa - grzmiał.

Rolnicy protestują w całej Polsce / autor: PAP

Rolnicy nie chcą blokować dróg.

Nie będziemy blokować dróg, manifestacja nie wpłynie na normalne funkcjonowanie miasta. To nie jest naszym celem. Chcemy jasno i wyraźnie zakomunikować o tragicznej sytuacji w polskim rolnictwie i gospodarce - mówi „Kurierowi” Sebastian Huber, organizator manifestacji i prezes Stowarzyszenia Lubelskich Producentów Malin.

Umowa Mercosur to oszustwo.

Nie chcemy utrudniać ludziom życia, tylko pokazać, że mamy problem. I nie tylko my. Konsumenci myślą, że będą mieli tańszą żywność, która spłynie z krajów w Mercosuru, ale to jest oszustwo. Dalej będziecie płacić państwo drożej - powiedział Andrzej Woźniak, rolnik i organizator kołobrzeskiego protestu dla radia szczecin.

Traktory na ulicach

Oflagowane polskie traktory są m.in. węzeł Piątek na autostradzie A1 w woj. łódzkim, DK11 między Jarocinem a Środą Wielkopolską oraz na drodze S3 na węźle Pyrzyce w woj. zachodniopomorskim. Hasło protestu to „Stop Mercosur”.

Ogólnopolska akcja protestacyjna ma trwać do godzin popołudniowych. Polskie ciągniki wyjechały na drogi krajowe, stoją także przy autostradach i ekspresówkach. Na internetowej mapie protestów organizatorzy informują o prawie 200 lokalizacjach, w których należy spodziewać się niewielkich utrudnień w ruchu.

Rolnicy protestują w całej Polsce / autor: PAP

Objazdy

S3

O godzinie 12 traktory wyjechały na węzeł Pyrzyce drogi S3 łączącej Szczecin z Gorzowem Wlkp. Jak poinformowała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, przejazd w obu kierunkach został zablokowany na dwie godziny. Policja wyznaczyła objazd przez DW120 i DW 119, czyli tzw. starą trójkę.

A1

Od godz. 10.30 protest odbywa się przy autostradzie A1 w woj. łódzkim. Traktory zablokowały węzeł Piątek. - Została zablokowana droga wojewódzka 703 na wysokości ronda wjazdowego na autostradę A1. W związku z blokadą nie można wjechać, ani zjechać z A1 na węźle Piątek – poinformował PAP dyżurny GDDKiA w Łodzi

Łódzki oddział GDDKiA przekazał, że przewidywany czas blokowania węzła przez protestujących to ok. 8 godzin.

Protest rolników / autor: PAP

A2

W woj. łódzkim protesty odbywają się w kilkunastu miejscach (m.in. na drogach przebiegających nad ekspresówką S8 oraz autostradami A1 i A2), ale bez całkowitego zamknięcia ruchu. Ciągniki rolnicze ustawiane są na jednym pasie jezdni, protesty zabezpiecza policja.

Droga nr 11

W Wielkopolsce od godzin porannych protestujący rolnicy zablokowali drogę krajową nr 11 w miejscowości Nowe Miasto nad Wartą. Policja wyznaczyła objazdy. Utrudnienia w ruchu na odcinku DK11 Jarocin - Środa Wielkopolska mają potrwać do ok. godz. 16. Protesty trwają także w innych miejscach w regionie, m.in. w okolicach Gniezna, Ostrzeszowa, czy podpoznańskiego Chludowa.

Na Śląsku

W woj. śląskim rolnicze protesty nie skutkują utrudnieniami w ruchu.

Manifestacje przebiegają pokojowo. Nie ma żadnych utrudnień na drogach regionu – przekazał PAP dyżurny śląskiej drogówki, powołując się na dane z terenowych komend policji.

Jak dodał, najwięcej protestów rolnicy zorganizowali na północy województwa – głównie w okolicach Częstochowy. Są to nieliczne, symboliczne grupy protestujących – ocenił policjant.

Rolnicy protestują w całej Polsce / autor: PAP

Podkomisarz Barbara Poznańska z Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie potwierdziła w rozmowie z PAP, że w choć w powiecie częstochowskim rolnicy protestują w kilku miejscach, ich akcje nie utrudniają ruchu pojazdów. Rolnicy zgromadzili się w miejscowości Święta Anna - w okolicy ronda przy drodze wojewódzkiej nr 786, przy remizie OSP w miejscowości Łabędź w gminie Koniecpol, w Drochlinie w gminie Lelów, w Bolesławowie w gminie Przyrów, w rejonie wiaduktu w Wyrazowie, w pobliżu stacji paliw w Mykanowie i Mokrzeszu w gminie Mstów.

DK11 88 i DK46

W podobny sposób protest prowadzony jest w okolicy Lublińca, gdzie rolnicy zgromadzili się pobliżu skrzyżowania DK11 i DK46, na asfaltowej drodze technicznej. - W żaden sposób nie utrudniają ruchu, stoją wzdłuż drogi krajowej nr 46, są widoczni dla przejeżdżających kierowców. Wszystko odbywa się zgodnie z prawem – powiedziała PAP asp. szt. Monika Wacławek z lublinieckiej policji.

Kilkudziesięciu rolników manifestuje od godz. 11 przed Świętokrzyskim Urzędem Wojewódzkim w Kielcach. O godz. 14 mają złożyć petycję do premiera na ręce wojewody. Artur Konarski, przewodniczący NSZZ Solidarność RI powiedział PAP, że zgromadzeni protestują przede wszystkim przeciwko umowie Mercosur. Konarski zaznaczył, że według jego szacunków, jeśli umowa UE z krajami Ameryki Płd. wejdzie w życie, to 85-90 polskich gospodarstw grozi bankructwo.

Protest rolników w całej Polsce / autor: PAP

DK11

Manifestacja przeciwko Mercosur odbywa się także przy DK11 w gm. Recz, w woj. zachodniopomorskim. Przy zjeździe na DW151 w miejscowości Wielgosz stoi 25 traktorów. Rolnicy z regionu zjeżdżali tam od rana, by po godz. 10 podjąć decyzję o nieblokowaniu krajowej „dziesiątki”.

Chcemy wywrzeć presję na rządzących, a nie utrudniać życie kierowcom. Walczymy nie tylko o przyszłość polskiego rolnictwa, ale też bezpieczeństwo konsumentów – powiedział PAP Jakub Buchajczyk, jeden z liderów protestu. - Presja ma sens. Udało się 18 grudnia w Brukseli (gdzie odbył się duży protest europejskich farmerów ) liczymy, że teraz też się uda – podsumował. »» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

