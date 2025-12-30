Miedź. Ceny szybują do chmur!
Notowania miedzi na giełdzie metali LME w Londynie rosną już 10. sesję i zmierzają do zaliczenia najdłuższej serii zwyżek od 2017 r. - informują maklerzy.
Miedź w dostawach 3-miesięcznych na LME zwyżkuje o 2,2 proc. do 12.493,00 USD za tonę.
Na Comex w Nowym Jorku miedź kosztuje 5,6895 USD za funt, wyżej o 2,21 proc.
Na giełdzie metali SHF w Szanghaju miedź jest wyceniana po 98.440 juanów za tonę, w dół o 2,01 proc.
Najdłuższa seria wzrostów
Analitycy wskazują, że miedź na LME w Londynie zmierza do zaliczenia najdłuższej serii wzrostów od 2017 r., a zwyżka notowań tego metalu w grudniu jest napędzana perspektywą większego obciążenia łańcuchów dostaw.
Do USA trafia obecnie coraz więcej miedzi, a to ma na celu uniknięcie potencjalnych taryf celnych prezydenta Donalda Trumpa.
Zakłócenia w dostawach
W poprzednich miesiącach na rynkach miedzi pojawiły się zakłócenia w dostawach metalu z wielu ważnych kopalń na świecie - od Indonezji, przez Chile po Demokratyczną Republikę Konga.
Na zakończenie poprzedniej sesji miedź na LME kosztowała 12.222,00 USD za tonę.
W trakcie sesji na LME miedź osiągnęła rekordowy poziom - tuż poniżej 13.000 USD za tonę, po czy obniżyła zyski.
W tym roku kontrakty terminowe na miedź zyskały ponad 40 proc. To najsilniejszy wzrost w ujęciu rocznym od 2009.
pap, jb
