Miedź. Ceny szybują do chmur!

Notowania miedzi na giełdzie metali LME w Londynie rosną już 10. sesję i zmierzają do zaliczenia najdłuższej serii zwyżek od 2017 r. - informują maklerzy.

Miedź w dostawach 3-miesięcznych na LME zwyżkuje o 2,2 proc. do 12.493,00 USD za tonę.

Na Comex w Nowym Jorku miedź kosztuje 5,6895 USD za funt, wyżej o 2,21 proc.

Na giełdzie metali SHF w Szanghaju miedź jest wyceniana po 98.440 juanów za tonę, w dół o 2,01 proc.

Najdłuższa seria wzrostów

Analitycy wskazują, że miedź na LME w Londynie zmierza do zaliczenia najdłuższej serii wzrostów od 2017 r., a zwyżka notowań tego metalu w grudniu jest napędzana perspektywą większego obciążenia łańcuchów dostaw.

Do USA trafia obecnie coraz więcej miedzi, a to ma na celu uniknięcie potencjalnych taryf celnych prezydenta Donalda Trumpa.

Zakłócenia w dostawach

W poprzednich miesiącach na rynkach miedzi pojawiły się zakłócenia w dostawach metalu z wielu ważnych kopalń na świecie - od Indonezji, przez Chile po Demokratyczną Republikę Konga.

Na zakończenie poprzedniej sesji miedź na LME kosztowała 12.222,00 USD za tonę.

W trakcie sesji na LME miedź osiągnęła rekordowy poziom - tuż poniżej 13.000 USD za tonę, po czy obniżyła zyski.

W tym roku kontrakty terminowe na miedź zyskały ponad 40 proc. To najsilniejszy wzrost w ujęciu rocznym od 2009.

