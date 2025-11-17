Strategiczna współpraca InPost z Post Office

Grupa InPost, lider rozwiązań logistycznych dla branży e-commerce w Europie, rozpoczęła współpracę z Post Office – brytyjskim przedsiębiorstwem państwowym, świadczącym usługi pocztowe i posiadającym 11 500 placówek.

Pierwsze dwie maszyny Paczkomat InPost zostały już zainstalowane przed placówkami Post Office w miastach Stanley oraz Lanesfield. To jednak dopiero początek – w ramach pilotażu, zostanie zainstalowanych kilkaset urządzeń Paczkomat przed placówkami Post Office w całej Wielkiej Brytanii.

Rafał Brzoska, założyciel i CEO InPost Group / autor: materiały prasowe InPost

„Współpraca z Post Office – historyczną instytucją na Wyspach Brytyjskich – stanowi ważny krok w realizacji naszej misji. Chcemy, by nadawanie oraz odbieranie paczek było łatwe i dostępne dla wszystkich. Instalacje pierwszych maszyn Paczkomat w Stanley i Lanesfield są realizacją partnerstwa, które łączy innowacyjną technologię InPost z ogólnokrajowym zasięgiem Post Office. Dzięki tej współpracy zapewniamy milionom ludzi jeszcze większą wygodę i dostęp do nowoczesnych usług logistycznych. Jednocześnie wspieramy oddziały poczty brytyjskiej, które w trakcie ogólnokrajowego pilotażu zyskają więcej klientów i nowe źródła przychodów. Razem z Post Office tworzymy przyszłość branży logistycznej w Wielkiej Brytanii”– mówi Rafał Brzoska, założyciel i CEO InPost Group.

Post Office to jedna z największych sieci detalicznych w Europie

Post Office, dysponujący siecią ponad 11 500 placówek, jest jedną z największych sieci detalicznych w Europie. Obecność urządzeń Paczkomat w pobliżu punktów Post Office, pozwoli jeszcze większej liczbie klientów skorzystać z innowacyjnej możliwości nadawania i odbierania paczek poza domem.

Nawiązując współpracę z firmą InPost stawiamy pierwszy krok na rynku automatów paczkowych. Dzięki ich innowacyjnym rozwiązaniom klienci mogą odbierać i nadawać przesyłki w sposób wygodny i idealnie wpisujący się w ich codzienny rytm. Po okresie pilotażu ocenimy jego rezultaty, ze szczególnym uwzględnieniem korzyści, jakie przynosi on naszym pracownikom i placówkom pocztowym. Jesteśmy jednak dobrej myśli i z radością oczekujemy dalszej współpracy z firmą InPost w nadchodzących miesiącach” - podkreśla Neil Brocklehurst, prezes Post Office.

Grupa InPost w Wielkiej Brytanii, rynku o największym potencjale e-commerce w Europie, zajmuje obecnie trzecie miejsce wśród niezależnych operatorów logistycznych e-commerce. Niedawna inwestycja w spółkę Yodel pozwoliła InPost przyspieszyć ekspansję w UK – Grupa natychmiast rozszerzyła swoją bazę sprzedawców do ponad 700 e-sklepów oraz zwiększyła liczbę punktów OOH z 13 do 16 tysięcy. W III kwartale 2025, sieć InPost liczyła już ponad 17 000 punktów, w tym ponad 12 000 maszyn Paczkomat. Grupa InPost w UK w pierwszej połowie 2025 roku dostarczyła 89,4 miliona paczek, co stanowi ponad dwukrotny wzrost w porównaniu z 2024 rokiem.

Materiały prasowe InPost, oprac. sek

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Skandal! Haniebna próba handlu pamiątkami przez Niemców

Tajemnicza awaria kolejowa na Mazowszu. „Był wybuch”

Srebro zmienia układ sił na rynku metali szlachetnych

»»Tragiczna sytuacja NFZ. Co z pacjentami onkologicznymi? Tusk lawiruje – oglądaj w telewizji wPolsce24