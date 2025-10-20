Potężna awaria technologiczna na świecie

Awaria usługi chmurowej firmy Amazon Web Services (AWS) spowodowała w poniedziałek problemy techniczne u wielu platform cyfrowych m.in. Perplexity, Robinhood i Snapchat - wynika z danych Downdetector. Problemy mają także inne usługi Amazona, w tym PrimeVideo i Alexa.

„Możemy potwierdzić wzrost wskaźników błędów i opóźnień w wielu usługach AWS Services (…)” - przekazał Amazon na swojej stronie.

Dyrektor wykonawczy Perplexity Aravind Srinivas ocenił, że jest to wina awarii AWS.

„Perplexity nie działa. Źródłem problemu jest awaria AWS. Pracujemy nad rozwiązaniem” - napisał na platformie X Srinivas.

AWS dostarcza usługi m.in. mocy obliczeniowej i gromadzenia danych firmom prywatnym, rządom i osobom fizycznym. Wśród dotkniętych przez awarię firm jest także popularny komunikator Signal.

AWS i Amazon nie odpowiedziały na prośbę agencji Reutera o komentarz.

